Helena Bonham Carter planta a HBO y deja The White Lotus

Helena Bonham Carter ha hecho las maletas en mitad del rodaje de The White Lotus y HBO se ha quedado con cara de circunstancias. La actriz británica abandona la cuarta temporada con las cámaras ya rodando, según adelantó Infobae esta mañana, y Mike White anda recolocando a marchas forzadas un personaje que se suponía iba a ser uno de los reclamos de la entrega.

Vamos por partes, porque la noticia tiene más miga de la que parece. The White Lotus no es una serie cualquiera. Es la joya satírica de HBO que el año pasado arrasó en los Emmy y que cada nueva temporada se vende casi como evento turístico. Que una actriz de su calibre se baje a mitad de grabación es un marronazo logístico de los gordos.

Qué ha pasado exactamente con Bonham Carter

La información que ha trascendido es escueta y deja huecos por rellenar. Bonham Carter habría dejado el rodaje sin que se haya hecho público el motivo concreto, y tanto HBO como la productora están en modo gestión de crisis. Se habla de "diferencias creativas", ese eufemismo que en Hollywood lo mismo significa que el guion no convencía como que hubo un encontronazo de los buenos.

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Mike White se queda sin una de sus piezas clave a mitad de partida, y eso en una serie coral con guiones tan milimetrados es un problema de los serios. El personaje de la actriz, según se filtró cuando se anunció el fichaje hace meses, era una de las invitadas centrales del nuevo resort, esta vez ambientado fuera de Asia tras el éxito de Tailandia.

Lo que sabemos seguro: el equipo está reconfigurando el papel y se baraja recolocarlo con otra actriz sin parar la producción. Lo que no sabemos: si habrá que reescribir tramas enteras o si las escenas ya rodadas con Bonham Carter acabarán en la papelera. Tela.

Aquí viene lo bueno. The White Lotus trabaja con un modelo muy concreto: temporada por temporada, reparto rotatorio, un puñado de fijos y una hornada de estrellas nuevas que se incorporan como invitadas. El reclamo de cada entrega es precisamente quién aparece en el cartel. Si pierdes un nombre del peso de Bonham Carter, no pierdes solo una actriz: pierdes promo, pierdes titulares y pierdes parte del relato con el que ibas a vender la temporada.

HBO lleva un año empujando esta cuarta entrega como su gran apuesta del próximo otoño, y el calendario de rodaje no admite muchos retrasos si quieren llegar a la ventana prevista. Recolocar un personaje principal con las cámaras encendidas es de esas cosas que en cualquier otra serie haría saltar todas las alarmas. En esta también, aunque Mike White tenga fama de resolver bien.

El detalle que todo el mundo se está saltando: Bonham Carter venía de un parón largo en televisión y este iba a ser su regreso fuerte tras The Crown. Que se baje justo ahora, y en mitad del rodaje, no es lo mismo que rechazar el papel hace seis meses. Es otro nivel.

Lo que dice este movimiento sobre HBO y los rodajes de prestigio

No es la primera vez que una serie de prestigio se queda sin una de sus estrellas a media producción. En 2023 pasó con House of the Dragon y la salida de uno de sus secundarios, y antes lo vivió Game of Thrones con sustituciones varias entre temporadas. La diferencia es que The White Lotus no tiene margen de ajuste entre temporadas: cada entrega es autoconclusiva y se rueda en bloque.

La lectura propia: en los últimos dos años se está notando un patrón en los grandes rodajes de plataforma. Reparto cada vez más caro, plazos cada vez más apretados, presión cada vez mayor. Cuando algo se rompe, se rompe en directo y con público mirando. Mike White ha demostrado tener cintura, pero esta temporada arranca con una sombra que no estaba en el plan. Habrá que ver si el resort tropical sobrevive al primer huracán antes incluso del estreno.