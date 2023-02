Consideraciones a tener en cuenta antes de comprar un piso en Barcelona

Para realizar la compra de una vivienda no basta con conocer el precio y visitar la misma, ya que entran en juego factores como los gastos añadidos, estado de la propiedad, documentación y contrato, etc. Es fundamental que los futuros propietarios tengan en cuenta todos los factores mencionados para evitar hacer una gran inversión de dinero que no genere los resultados esperados. En Vaello Legal, los particulares y empresas pueden contactar con un abogado inmobiliario que les asesore sobre qué cosas deben considerar antes de comprar un piso en Barcelona.

Aspectos a tener en cuenta antes de comprar una vivienda en Barcelona

Existe una serie de aspectos clave para asegurar la mayor rentabilidad y habitabilidad posible en las viviendas que se deben tener en cuenta antes de comprar un piso en Barcelona. Dentro de estos aspectos se encuentra la ubicación, la cual debe guardar una relación estrecha con los intereses del comprador. Aquí entran en juego características importantes como la seguridad y el acceso fácil a centros de salud, farmacias, supermercados, medios de transporte público, colegios, etc.

Otro aspecto a tener en cuenta es el actual propietario y las cargas que el mismo ha dejado en la vivienda. El comprador debe asegurarse de que el dueño del hogar posea la propiedad legalmente y esté libre de hipotecas, embargos u otro tipo de cargas.

La inspección técnica del edificio (ITE) donde se encuentra el inmueble también resulta crucial, ya que a través de esta se conoce el estado general del mismo. Óscar Vaello, abogado inmobiliario de Vaello Legal, asesora a sus clientes sobre cada uno de los aspectos mencionados de manera profesional y eficaz.

Otras consideraciones a conocer antes de comprar una vivienda

La comunidad de vecinos es un punto fundamental en el momento de decidir si comprar o no una vivienda en Barcelona. Los vecinos pueden hacer la vida más agradable o convertirla en un infierno, por ello es recomendable leer al menos las 3 últimas actas de la Comunidad de Propietarios, ya que ahí se pueden ver aspectos del día a día, conflictos e inquietudes de los vecinos. Otra buena idea sería consultar con el Administrador de Fincas para que dé una idea de cómo es el edificio en general.

Además, es importante que el futuro propietario conozca un poco el entorno social para determinar si es un sitio adecuado para vivir con su pareja o familia.

A su vez, es necesario consultar si hay algún tipo de proyecto en marcha que afecte de alguna manera el valor o habitabilidad del hogar. Vaello Legal y su abogado inmobiliario experto en el área también explican que es importante evaluar todos los gastos de la compraventa y el valor de la propiedad en el mercado español actual.

Vaello Legal es una empresa especializada en dar asesoramiento y soluciones 360º para las personas que buscan comprar un piso en Barcelona de manera óptima y precisa para conseguir mayores comodidades.