Macarena Gómez confiesa en El Hormiguero la manía que le da ansiedad

Macarena Gómez se sentó anoche en El Hormiguero y, entre risa y risa, soltó la confesión que ha encendido el club de los TOC ligeros: hay una manía que le provoca ansiedad pura.

La actriz cordobesa pasó por el plató de Pablo Motos para promocionar ¿Cómo hemos llegado a esto?, su nueva película, y acabó hablando de algo bastante más cotidiano que el rodaje: las pequeñas obsesiones del día a día. Spoiler: se identificó medio sofá español.

La manía que la pone de los nervios (y a la mitad del país también)

Lo confesó sin filtro: no soporta los cables enredados, los cajones desordenados ni los armarios mal cerrados. Necesita el caos absolutamente bajo control para poder respirar tranquila. Si abre un cajón y encuentra el lío, lo deja todo y se pone a ordenar. Aunque sean las dos de la mañana.

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'Me provoca ansiedad', soltó delante de Motos, que aprovechó para tirar del hilo y sacar más perlas. Porque, claro, no era la única manía. La actriz también reconoció que revisa varias veces que la puerta esté cerrada antes de irse a dormir, ese clásico universal que todos negamos hasta que nos pillan.

El público se rió, pero más por reconocimiento que por sorpresa. El hilo viral en X aparece a los diez minutos del programa, con gente confesando sus propias manías. Tela.

Por qué la entrevista funcionó tan bien

Macarena Gómez tiene algo que muchos invitados de promo no tienen: se ríe de sí misma sin cálculo. No vendió la peli con frases hechas ni con ese tono robótico de quien repite el mismo argumentario en cinco programas distintos. Habló de sus rarezas como hablaría con una amiga en una cena, y por eso funcionó.

El formato de Motos, que en los últimos meses ha recibido críticas por momentos demasiado guionizados, respiró con ella. La química entre presentador e invitada se notó desde el primer minuto, y eso, en televisión generalista, sigue siendo oro. Pablo aprovechó para meterse con sus propias manías, y la cosa derivó en una conversación de sobremesa que se vio bastante más entretenida que el típico bloque promocional.

La película, dirigida por Manuel Gómez Pereira, se estrena en cines en mayo. Comedia coral, reparto con nombres de peso, premisa de enredo familiar. Justo el tipo de cine español que necesita visibilidad en prime time para defenderse en taquilla frente a los blockbusters de turno.

El patrón que ya conocemos en El Hormiguero

No es la primera vez que un invitado convierte una manía personal en momento viral del programa. Le pasó a Penélope Cruz con su obsesión por los enchufes, a Bardem con sus rituales de rodaje, a Belén Cuesta hablando de sus listas interminables. El Hormiguero lleva años funcionando como confesionario amable, y la fórmula sigue dando réditos en audiencia.

Lo curioso del caso de Macarena Gómez es que la confesión casa con el personaje que la ha hecho icono pop: la Lola Trujillo de La que se avecina, esa mezcla imposible de excéntrica y obsesiva. Vida y ficción rimando, que diría Martínez Soria. Yo creo que parte del éxito viral de anoche viene precisamente de ahí: el público reconoce a la actriz y a la persona en el mismo gesto.

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Queda por ver si la peli aprovecha el empujón mediático en su estreno o si la promoción se queda en anécdota de plató. La fecha de estreno, en mayo, le da margen para ir calentando. Y conociendo cómo funcionan los recortes virales en TikTok, no me extrañaría ver el corte de la manía dando vueltas durante toda la semana. Reseteo del cajón, allá vamos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)