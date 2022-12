La receta secreta de Chicote para un bizcocho de limón esponjoso

Ingredientes para preparar un bizcocho de limón al estilo de Chicote

Lo mejor de la preparación de este delicioso bizcocho de limón esponjoso, es que no hace falta que consigas ingredientes complicados, pues el mismo se prepara con los ingredientes más tradicionales de la repostería. No hay excusas para no darte un deleite dulce, así que toma nota y no te pierdas ningún detalle.

Para preparar el más rico y esponjoso bizcocho de limón, Chicote utiliza los siguientes ingredientes: 200 gramos de azúcar, 180 ml de leche, 220 gramos de harina, 1 limón, 6 huevos, medio sobre de levadura y una pizca de sal. También son necesarios: 120 ml de aceite, 1 cucharada de mantequilla para untar el molde para que el bizcocho no se pegue.