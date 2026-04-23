"De colección": Llega a España la moneda de plata de 60 euros dedicada a la princesa Leonor

El Estado español ha confirmado la creación de una pieza de sesenta euros que rinde homenaje a la heredera al trono, la princesa Leonor. Este movimiento oficializa un hito importante en la formación militar de la futura jefa de Estado y pone a disposición de los ciudadanos un recuerdo tangible de su paso por la base aérea de San Javier.

La publicación reciente en el Boletín Oficial del Estado detalla exhaustivamente cómo será este ejemplar, qué materiales lo componen y en qué momento exacto los interesados podrán sumarlo a sus colecciones privadas.

El paso castrense de la princesa Leonor forja una nueva pieza de colección

El paso castrense de la princesa Leonor forja una nueva pieza de colección | Fuente: Europa Press

El jueves dieciséis de abril de dos mil veintiséis quedará marcado en el calendario de los coleccionistas. En esa jornada, el Boletín Oficial del Estado sacó a la luz pública la Orden ECM/339/2026, un documento redactado y fechado el diez de abril por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. A través de este texto legal firmado por el ministro Carlos Cuerpo Caballero, el Ejecutivo aprueba la emisión y puesta en circulación de una moneda de colección muy esperada en diversos sectores del país.

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El objetivo principal de esta acuñación es conmemorar el cierre del ciclo de instrucción de la princesa Leonor. La heredera comenzó su duro adiestramiento en la Academia General Militar de Zaragoza, para luego trasladarse a las instalaciones de la Escuela Naval Militar de Marín. Ahora, durante este año, culmina su preparación integral en el centro formativo murciano.

Este lanzamiento numismático obedece a una tradición estatal orientada a documentar en metal los eventos más trascendentales de la monarquía y de España. De igual forma, consolida la imagen de la princesa Leonor en su progresiva asunción de mayores responsabilidades ante la ciudadanía, preparándola para su futuro rol institucional en las más altas esferas del Estado.

Características físicas y materiales de la acuñación estatal

Características físicas y materiales de la acuñación estatal | Fuente: Europa Press

Cuando los ciudadanos acudan a retirar su ejemplar, tendrán en sus manos un producto de alta orfebrería respaldado por la garantía del Gobierno. El documento normativo especifica de manera rigurosa las propiedades físicas que definen a esta moneda. El material base elegido es la plata de novecientas veinticinco milésimas, completando el porcentaje restante con cobre para otorgarle la dureza y resistencia necesarias para su correcta conservación a lo largo de las décadas.

El peso de cada unidad se ha fijado exactamente en los dieciocho gramos, con los márgenes de tolerancia habituales en este tipo de acuñaciones de máxima calidad. En cuanto a sus dimensiones, el diámetro alcanza los treinta y tres milímetros.

La silueta de la pieza mantiene la clásica forma circular, mientras que el contorno presenta un canto liso, prescindiendo de las habituales estrías. Estas directrices técnicas aseguran que la fábrica responsable mantenga unos niveles de calidad excepcionales, evitando falsificaciones y garantizando que cada pieza sea idéntica a la matriz original aprobada por las autoridades.

El anverso y reverso que rinden tributo a la heredera al trono

El anverso y reverso que rinden tributo a la heredera al trono| Fuente: Casa de S.M el Rey

El diseño artístico es el principal atractivo de esta propuesta. En la cara principal o anverso, el protagonismo recae de forma íntegra sobre la princesa Leonor. La superficie muestra un retrato detallado de la joven luciendo el uniforme oficial del Ejército del Aire. Para enmarcar esta efigie, la zona superior despliega la inscripción Felipe VI Rey de España junto al año de acuñación correspondiente a 2026. En la franja inferior, el texto de princesa Leonor cierra la composición frontal.

El fondo de esta cara posterior exhibe un relieve de nubes sobre el cual descansa una reproducción a todo color del avión de instrucción empleado por la heredera durante sus vuelos de práctica en San Javier. Justo debajo de esta aeronave, se ubica la emblemática marca de la Ceca y una avanzada medida de seguridad. Se trata de una imagen latente cuádruple, un efecto óptico que cambia según el ángulo de visión de quien sostiene la moneda.

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La información de este reverso indica el valor facial con el texto "60 EURO" en la parte más alta. Además, se incluye la denominación completa de la institución militar leyendo "ACADEMIA GENERAL DEL AIRE Y DEL ESPACIO". Para rematar el conjunto estético y delimitar el área de diseño, el boletín precisa de forma textual que "Rodea los motivos y leyendas una gráfila de perlas".

Cuándo y dónde conseguir la emisión limitada del Gobierno

Cuándo y dónde conseguir la emisión limitada del Gobierno | Fuente: Casa de S.M el Rey en X

Para aquellos que ya estén planificando la adquisición, los plazos y condiciones están claramente definidos. El marco legal establece que la tirada máxima será de un millón de ejemplares. No obstante, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera guarda la potestad de ajustar este volumen de fabricación si detecta que la demanda real del mercado es inferior a las previsiones.

La distribución física comenzará durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio. El proceso requiere que la Real Casa de la Moneda termine la fase de estampación y proceda a la entrega formal de los lotes al Banco de España. Una vez cumplido este trámite, el público general podrá reclamar su moneda en las distintas sedes del propio organismo central.

Además de la vía principal, los ciudadanos dispondrán de una amplia red de distribución. Podrán tramitar la obtención mediante las entidades de crédito que operan como colaboradoras habituales, así como en las instalaciones de la propia Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El aspecto más atractivo para el gran público es el coste, ya que el Gobierno garantiza que se venderán por su valor nominal de sesenta euros, sin aplicar primas adicionales de ningún tipo.