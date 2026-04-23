Previsión del tiempo de la AEMET: alerta generalizada

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una alerta generalizada para este jueves, afectando a diversas comunidades autónomas de España. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana se encuentran bajo aviso debido a la previsión de lluvias, tormentas, vientos fuertes y oleaje significativo.

El descenso de las temperaturas máximas en el tercio oriental de la Península agrava la situación, generando un contraste térmico que podría intensificar las tormentas. Además, la presencia de polvo en suspensión en el sur peninsular podría afectar la calidad del aire y la visibilidad, generando problemas respiratorios en personas sensibles.

AVISOS ESPECÍFICOS POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS

La AEMET ha detallado los avisos específicos por fenómenos meteorológicos en cada región afectada. Ávila, Salamanca, Toledo y Cáceres se encuentran bajo aviso por lluvias y tormentas, lo que implica un riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y daños materiales. En Ciudad Real y Badajoz, el aviso es únicamente por tormentas, aunque no se descarta la posibilidad de que también se registren precipitaciones intensas. Es crucial estar atentos a las actualizaciones de la AEMET y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

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En la costa mediterránea, Alicante, la costa del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas, la del Campo de Cartagena y Mazarrón están en aviso por oleaje, lo que podría afectar la navegación marítima y las actividades recreativas en la playa. Almería se enfrenta a una doble amenaza, con avisos por viento y olas, lo que exige extremar la precaución en zonas costeras y evitar actividades al aire libre que puedan ser peligrosas. La preparación ante estos fenómenos costeros es esencial para minimizar los riesgos y proteger la infraestructura.

A pesar de la inestabilidad general, la AEMET prevé un tiempo relativamente estable con cielos de nubes altas en gran parte del territorio, y nubes bajas en los litorales del Mediterráneo y de Alborán. Sin embargo, la llegada de aire frío en altura por la tarde aumentará la inestabilidad y favorecerá el desarrollo de chubascos y tormentas, localmente fuertes, en los Pirineos. Por la noche, estas tormentas podrían extenderse a Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha, Salamanca y Ávila. En Canarias, se esperan cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles en las islas más montañosas.

El pronóstico de la AEMET indica que las temperaturas máximas descenderán en el tercio oriental de la Península, especialmente en la Comunidad Valenciana y en el valle del Ebro, mientras que subirán en el resto. Este contraste térmico podría generar una mayor inestabilidad atmosférica y favorecer la formación de tormentas. En cuanto a las temperaturas mínimas, predominarán los descensos en la Península, mientras que en Canarias se mantendrán sin cambios relevantes.