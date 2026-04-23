Escudo láser chino: la nueva defensa capaz de fulminar drones al instante y jubilar los sistemas de radar

La guerra moderna ha cambiado para siempre con la llegada masiva de vehículos no tripulados, tal y como podemos apreciar en los diferentes conflictos bélicos que se están produciendo en el mundo. Esto lleva a que los Ejércitos creen nuevas medidas para combatirlos, como es el caso del nuevo escudo láser chino.

Estamos hablando de una nueva defensa que es capaz de fulminar drones al instante y jubilar los sistemas de radar actuales, una tecnología militar que llega de la mano del Ejército chino y que puede revolucionar las defensas antiaéreas diseñadas para poder neutralizar vehículos no tripulados a baja altitud.

NUEVO ESCUDO LÁSER CHINO

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La tecnología militar continúa avanzando, hasta el punto de suponer un gran cambio en los campos de batalla, cada vez más repletos de vehículos no tripulados. Las tácticas de combate actuales exigen respuestas inmediatas frente a los drones que vuelan debajo del umbral de detección habitual.

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Es por ello por lo que desde China se ha creado una nueva generación de armamento de energía dirigida, un escudo láser chino con el que quiere dominar el cielo y poder tener la mejor manera de proteger sus infraestructuras críticas.

La televisión estatal china ha difundido recientemente vídeos de este nuevo escudo láser en acción, siendo capaz de abatir objetivos simulados con una precisión milimétrica. Estos escudos antiaéreos operan en altitudes de entre 50 y 80 metros, en una zona en la que los sistemas de vigilancia clásicos no son tan útiles.

UN ESCUDO LÁSER PARA FULMINAR DRONES

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Ya sabemos cómo funciona el Iron Beam, el sistema láser de Israel, y ahora nos encontramos con un escudo láser chino que llega de la mano de dos variantes complementarias que reciben el nombre de Guangjian-11E y Guangjian-21A.

Ambos equipos están dotados de radares de barrido electrónico y sensores infrarrojos para localizar y así fulminar drones y otras amenazas similares de una manera instantánea. La estrategia del gigante asiático es clara, y todo está enfocado a poder combatir las amenazas con todos los recursos a su alcance.

El modelo Guangjian-21A es la versión más agresiva de este escudo láser, siendo un sistema móvil montado sobre vehículos que está diseñado para poder disparar en movimiento. Además, está creado para garantizar una potencia de fuego sostenida sin exponerse a los contraataques.

Lo hace a través de un cañón láser que proyecta un haz concentrado con un alcance de varios kilómetros. Una vez que este rayo de alta intensidad impacta contra su objetivo, fulmina el mismo de forma instantánea.

La extrema temperatura que alcanza debilita la estructura de los drones y calcina sus circuitos internos en apenas segundos. De esta manera, se asegura la destrucción de la amenaza antes de que pueda detonar su carga explosiva. De ahí que destaque este escudo láser chino como una de las grandes innovaciones en tecnología militar.

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UN ESCUDO LÁSER VERSÁTIL

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China, que revoluciona la guerra electrónica con su nueva tecnología, tiene un escudo láser versátil, y es que al poder destructivo del modelo Guangjian-21A se suma el Guangjian-11E, cuya táctica es igual de efectiva pero menos destructiva físicamente.

En este caso, la plataforma es instalada en una estructura similar a un contenedor de transporte, funcionando como un sistema de interferencia terminal que emite energía láser pulsada. En este caso, su objetivo se basa en inutilizar los componentes ópticos y los módulos de navegación de las amenazas enemigas.

Al deslumbrar los sensores a través de estos pulsos de luz de alta precisión, este sistema es capaz de interrumpir las comunicaciones y bloquear el envío de datos en tiempo real. De esta manera, consigue dejar el aparato totalmente inoperativo mientras se encuentra en el aire.

En conjunto, este escudo láser chino permite combatir de manera eficaz a los drones enemigos, con la ventaja adicional de poder disfrutar de una munición infinita y un coste operativo extremadamente bajo en comparación con el gasto que supone lanzar los misiles tradicionales.