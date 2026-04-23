Curro se marcha de 'La Promesa'

'La Promesa' dará un vuelco cuando Vera sea convocada por Cristóbal a su despacho. La doncella, que ha intentado por todos los medios mantener su pasado bajo llave, acudirá a la citación con evidente nerviosismo. Sin embargo, nada la preparará para el choque emocional que está a punto de vivir.

Al cruzar el umbral, se encontrará frente a frente con su padre, el duque de Carril. La presencia del duque en los dominios de los marqueses de Luján no solo pondrá en peligro su actual modo de vida, sino que amenaza con desatar un escándalo de proporciones mayúsculas.

El dilema de Manuel y la inestabilidad emocional en ‘La Promesa’

El dilema de Manuel y la inestabilidad emocional en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

Manuel y Julieta fingirán normalidad ante los demás, tratando de sostener una máscara de indiferencia que engañe al resto de la familia. No obstante, la realidad es mucho más compleja puertas adentro. La atracción y los recuerdos de lo sucedido recientemente pesarán demasiado en su día a día, ya que ni el uno ni el otro logran sacarse de la cabeza el momento que compartieron.

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“Todo lo que sé sobre el amor lo aprendí estando con ella” ❤️ #LaPromesa



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Por otro lado, Curro, agobiado por las circunstancias que le rodean, tomará una decisión drástica sobre su futuro inmediato. El joven compartirá con Martina su intención de abandonar 'La Promesa', buscando quizás una vía de escape a la presión que siente. Sin embargo, la confidencialidad de este plan se romperá de la forma más dolorosa posible: Ángela escuchará la conversación sin querer y la noticia la dejará afectada.

Al ver el impacto que la noticia causa en ella, Martina intentará mediar para evitar una ruptura definitiva. En un intento por salvar la situación, Martina le dirá a Ángela que si alguien puede detener a Curro es ella, otorgándole el papel de mediadora necesaria para frenar una partida que cambiaría el equilibrio del palacio. La posibilidad de que Curro se marche no solo angustia a Ángela, sino que también despertará la preocupación de Manuel y Alonso.

Estrategias en el refugio y los celos de Adriano

Estrategias en el refugio y los celos de Adriano | Fuente: La Promesa en X

En otra de las líneas argumentales de ‘La Promesa’, Martina decidirá cambiar de táctica para lograr sus objetivos. Consciente de las dificultades para tratar con ciertos personajes, Martina pedirá a Jacobo que sea él quien hable con doña Pilarcita ya que es cercana de su tía. Esta delegación de funciones no será en vano; Jacobo aceptará la petición y se pondrá manos a la obra con una eficacia que sorprenderá a muchos.

Los avances de Jacobo serán notables y parecerá estar cerca de convencer a la señora, lo que validará la confianza depositada en él por Martina. No obstante, este éxito compartido tendrá una consecuencia colateral en el terreno sentimental. El trabajo conjunto acercará de nuevo a la pareja, provocando una sintonía que no pasará desapercibida para todos. Ante este nuevo escenario de complicidad, Adriano no podrá evitar los celos.

Secretos peligrosos y la advertencia de Leocadia en el servicio

Estefanía revoluciona la zona del servicio en ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

La aparente calma entre María y Carlo empezará a mostrar grietas peligrosas. Aunque ambos acordaron ir tranquilos con la boda para evitar presiones innecesarias, un secreto del pasado amenazará su estabilidad. Cuando la doncella le pregunte a su novio por Estefanía, el joven se verá en una encrucijada moral. En lugar de ser honesto, Carlo optará por la evasión y le ocultará su pasado en común, una decisión que podría pasarle factura si la verdad sale a la luz por otras vías.

La llegada de Estefanía a 'La Promesa' no solo afectará a Carlo, sino que alterará el comportamiento de otros habitantes. Su presencia despertará el interés de Lorenzo, quien no se esforzará demasiado en disimular su atracción inapropiada hacia la nueva empleada. Esta actitud provocará una reacción en Leocadia que le lanzará una advertencia, tratando de frenar cualquier conducta que pueda poner en riesgo la decencia y el orden dentro de ‘La Promesa’.

Pía lo tiene claro: no irá a la Guardia Civil #LaPromesa



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Por último, la relación entre Pía y Ricardo seguirá atravesando su momento más crítico. A pesar de los esfuerzos que pueda hacer el mayordomo, la brecha entre ambos parece cada vez más profunda. Pía se muestra escéptica sobre la posibilidad de recuperar su relación con Ricardo, manteniendo una actitud gélida que desarmará cualquier intento de reconciliación.