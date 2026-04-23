"He invertido una fortuna": Marta Peñate desvela el dineral que lleva gastado para ser madre

¿Cuánto cuesta realmente querer ser madre cuando el cuerpo no acompaña? Marta Peñate lleva años respondiendo esa pregunta con su propio dinero, su propio cuerpo y una valentía que no muchas figuras públicas se permiten mostrar. La colaboradora canaria ha decidido poner cifras a lo que hasta ahora solo se intuía.

Y las cifras duelen. Más de 50.000 euros acumulados entre tratamientos de Fecundación In Vitro, medicación, pruebas diagnósticas y complicaciones imprevistas. Un relato que va mucho más allá del titular y que obliga a replantearse cuánto vale, en euros y en vida, el deseo de ser madre.

Marta Peñate y el coste que nadie te explica antes de empezar

La primera vez que Marta Peñate entró en una clínica de reproducción asistida, nadie le puso un presupuesto encima de la mesa. Eso, como ella misma ha confesado, es parte del problema: el sistema no te prepara para el impacto económico que viene después. Cada ciclo, cada prueba, cada vial de medicación suma sin que nadie lleve la cuenta global.

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Con el tiempo, Marta Peñate ha ido desglosando públicamente cada partida. Solo en medicación, desde que comenzó el proceso, ha gastado alrededor de 10.000 euros. A eso se añaden las extracciones de óvulos (entre 1.500 y 3.000 euros cada una), la medicación de estimulación ovárica (otros 1.500 euros por ciclo) y el mantenimiento anual de los embriones congelados (entre 400 y 500 euros al año).

Marta Peñate, el útero bicorne y por qué la FIV se complica

Marta Peñate no solo se enfrenta a los costes habituales de un tratamiento de reproducción asistida. Su diagnóstico de útero bicorne, una malformación congénita que divide la cavidad uterina en dos, eleva considerablemente la dificultad del proceso y multiplica las pruebas necesarias. A esto se sumó posteriormente un diagnóstico de SAF (Síndrome Antifosfolípido), que provoca coágulos capaces de interrumpir el desarrollo fetal y que explica sus dos abortos espontáneos.

La FIV en condiciones estándar ya supone un esfuerzo económico considerable, pero cuando aparecen complicaciones como las de Marta Peñate, se añaden pruebas como el test ERA, el test EMMA, el ALICE o estudios de inmunología que pueden incrementar la factura en 3.000 euros adicionales por ciclo. Cada intento de transferencia embrionaria cuesta entre 3.000 y 5.000 euros, y no siempre termina con un resultado positivo.

El precio emocional que no aparece en ninguna factura

Hay un coste que Marta Peñate nunca ha podido cuantificar y que, sin embargo, pesa más que cualquier transferencia bancaria: el desgaste emocional de cada test negativo, de cada aborto, de cada espera que se convierte en duelo. La influencer canaria ha descrito públicamente lo que es vivir en lo que las pacientes de FIV llaman "la betaespera", esos días de angustia entre la transferencia y el resultado.

Tras dos embarazos perdidos y varios ciclos fallidos, Marta Peñate sigue adelante con una transparencia que se ha convertido en un referente para miles de mujeres que atraviesan el mismo proceso en silencio. Su decisión de hablar sin eufemismos sobre el coste real de la maternidad asistida ha abierto un debate que el sistema sanitario español lleva tiempo esquivando.

Lo que la sanidad pública no cubre y el bolsillo sí paga

En España, la sanidad pública cubre hasta tres intentos de FIV bajo determinadas condiciones de edad y diagnóstico, pero las pruebas complementarias, la medicación adicional y los ciclos privados quedan fuera de esa cobertura. Marta Peñate ha tenido que recurrir a la vía privada en varias ocasiones, donde los precios son notablemente más elevados y la variabilidad entre clínicas puede ser enorme.

El problema no es solo económico: es también de acceso a la información. Muchas mujeres comienzan un tratamiento de FIV sin conocer el coste real acumulado que pueden llegar a afrontar si los primeros ciclos no funcionan. La historia de Marta Peñate pone números concretos a una realidad que suele ocultarse detrás de la esperanza.

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Concepto Coste estimado Observaciones Extracción de óvulos 1.500 – 3.000 € Por ciclo, en clínica privada Medicación por ciclo ~1.500 € Solo estimulación ovárica Transferencia embrionaria 3.000 – 5.000 € Por cada intento Pruebas diagnósticas (ERA, EMMA, inmunología) ~3.000 € adicionales Se suman en casos complicados Mantenimiento de embriones congelados 400 – 500 €/año Coste recurrente anual

Marta Peñate y el futuro: cuando la esperanza también tiene precio

A pesar de los reveses, Marta Peñate no ha cerrado la puerta a la maternidad. Sigue en tratamiento, sigue contándolo y sigue siendo un altavoz para las mujeres que no tienen su visibilidad pero sí sus mismas facturas. En 2026, la conversación sobre el coste de la reproducción asistida en España empieza, por fin, a ganar espacio en el debate público gracias a voces como la suya.

Los expertos en medicina reproductiva coinciden en que la transparencia sobre costes es el primer paso para que las pacientes tomen decisiones informadas. Marta Peñate ha hecho ese trabajo sola, sin clínicas ni instituciones de su lado, y eso, aunque no aparezca en ninguna factura, tiene un valor que ningún euro puede comprar.