Arqueología egipcia: descubren el complejo sistema hidráulico oculto en la pirámide más antigua de Egipto

La arqueología egipcia está repleta de curiosidades que aún hoy en día, miles de años después, están pendientes de resolver. Una de ellas, que al mismo tiempo es una de las más recurrentes, es saber cómo era posible construir las pirámides de Egipto, unas enormes construcciones que plantean muchos interrogantes.

Fruto de las distintas investigaciones realizadas a lo largo de los años, hemos podido conocer más detalles acerca de ellas, y en una de las más recientes, un grupo de investigadores ha descubierto un complejo sistema hidráulico oculto en la pirámide más antigua de Egipto que podría explicarlo todo.

REVOLUCIÓN EN LA ARQUEOLOGÍA DE EGIPTO

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La mecánica hidráulica podría ser la clave definitiva para entender cómo se construyeron las pirámides más antiguas de Egipto. Un estudio publicado en 2024 ha revelado hallazgos sorprendentes sobre la pirámide escalonada de Djoser.

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Esta estructura, situada en la región de Saqqara, es considerada la más antigua de las siete grandes pirámides monumentales. Los investigadores han concluido que su diseño oculta un plano de ingeniería hidráulica que desafía la comprensión previa sobre la antigüedad de Egipto.

Este mecanismo que ahora ha sido encontrado era accionado por agua y fue el responsable de permitir que se pudiesen mover los enormes bloques de piedra que forman la pirámide desde su base. El equipo de investigación señala que la arquitectura interna de Djoser es totalmente compatible con el uso de un sistema de elevación hidráulico.

Esta es la primera vez en la historia que se documenta un sistema de esta complejidad técnica en la región, lo que revela que los antiguos arquitectos de Egipto dominaban la física de fluidos hace 4.500 años.

CÓMO FUNCIONABA ESTE SISTEMA HIDRÁULICO DE EGIPTO

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Tras conocer la verdad oculta detrás de las pirámides de Egipto, los investigadores se han encontrado con este mecanismo que funcionaba "en forma de volcán". De esta manera, este sistema hidráulico usado en Egipto usaba la presión del agua para empujar los materiales.

Para que el sistema de elevación funcionase, era necesaria una adecuada gestión del agua. Los investigadores identificaron que el recinto Gisr el-Mudir funcionaba como un enorme dique de retención. Esta estructura masiva era capaz de atrapar sedimentos y regular el flujo hídrico de la zona.

La topografía de esta región de Egipto sugiere la existencia de un lago temporal alimentado por un afluente del río Nilo, el cual rodeaba el complejo de Djoser. De esta manera, se conectaba el río con un sistema de fosos para alimentar a este sistema hidráulico de gran precisión. Al controlar el flujo del agua, los constructores fueron capaces de optimizar el tiempo y el esfuerzo humano necesario.

EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE EGIPTO

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Una vez resuelto el misterio de la Gran Pirámide de Guiza, seguimos encontrándonos con investigaciones que nos ayudan a conocer cómo era la vida en el Antiguo Egipto y cómo fueron capaces de levantar estas espectaculares pirámides.

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Uno de los hallazgos más impactantes es una planta de tratamiento de agua excavada en la roca. Es una estructura lineal compuesta por compartimentos y trincheras que servía para purificar el agua del foso. Lo hace mediante un diseño técnico sofisticado que aún se usa en la ingeniería hidráulica moderna.

El sistema contaba con depósitos de sedimentación y retención para filtrar cualquier impureza del líquido. Era clave que el agua utilizada para mover las piedras estuviese libre de arena y lodo pesado para evitar obstrucciones.

Los autores del estudio aseguran que el agua disponible era suficiente para cubrir todas las necesidades del proyecto. Además, recalcan que cada una de las trincheras descubiertas cumplía una función específica dentro de este complejo engranaje de ingeniería civil.

EL LEGADO TECNOLÓGICO DE EGIPTO

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Los egipcios son famosos por su dominio de los canales de riego y el transporte en barcazas. Sin embargo, este nuevo estudio abre una nueva línea de investigación sobre la fuerza hidráulica como motor de elevación.

Se trata de un cambio de paradigma en la arqueología de Egipto y del resto del mundo. La idea de que las pirámides se construyeron solo con rampas y fuerza humana está en duda. Y es que ahora se ofrece una explicación más lógica sobre la posibilidad de mover bloques de toneladas a gran altura.

Se habría conseguido gracias a la presión del agua, un descubrimiento que redefine la capacidad de innovación que le fue atribuida a los súbditos de los faraones de Egipto. La ciencia moderna, a través de mapeos avanzados, está revelando los secretos que la arena ocultó durante milenios.

Este descubrimiento lleva a pensar que otros monumentos famosos puedan haber contado con sistemas hidráulicos aún no detectados. Lo que está claro es que la Pirámide Escalonada de Djoser utilizó este sistema en su construcción.