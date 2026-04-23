Adiós al spam por SMS: la CNMC activa en junio el nuevo registro de alias para proteger a los usuarios españoles

España está decidida a acabar con el spam por mensaje de texto (SMS) y por este motivo se han puesto en marcha medidas para tratar de combatirlo de una manera eficaz. Es por ello por lo que será cuestión de meses que se ponga en funcionamiento una nueva medida por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La CNMC activará en el próximo mes de junio el nuevo registro de alias con el que se protegerá a los usuarios españoles. Lo hará a través de una medida que obligará a identificar a todas las empresas emisoras, para luego bloquear los SMS fraudulentos. Se trata de un paso hacia adelante contra el fraude móvil en España.

LUCHA CONTRA EL SPAM POR SMS

Fuente: Unsplash

La lucha contra los fraudes a través de mensajes de spam que llegan a través de SMS en España está cerca de dar un paso definitivo que puede cambiar para siempre la forma en la que los usuarios se enfrentan a este tipo de intentos de estafa.

Publicidad

Aún habrá que esperar algunas semanas para que entre en vigor una nueva medida impulsada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que a partir del próximo 6 de junio, obligará a los operadores a bloquear automáticamente los mensajes SMS no identificados.

De esta manera, se trata de combatir el spam por SMS y evitar que los usuarios puedan recibir en sus teléfonos móviles mensajes que tienen fines fraudulentos. Se trata de una medida pensada para hacer frente a aquellos ciberdelincuentes que durante muchos años han usado mensajes haciéndose pasar por bancos y otras empresas para engañar a los usuarios y obtener sus datos personales o bancarios.

MEDIDA PARA COMBATIR EL SPAM Y LOS FRAUDES POR SMS

Fuente: Unsplash

Ahora que sabemos el truco que funciona para detener las llamadas de spam, llega esta nueva medida que está centrada en enfrentarse a los SMS fraudulentos, que habitualmente incluyen enlaces sospechosos. En este caso, los delincuentes recurren a la ingeniería social para parecer legítimos.

El pilar de esta medida es el Registro de alias, una base de datos directamente gestionada por la CNMC, que recogerá los identificadores alfanuméricos usados por las empresas a la hora de enviar mensajes a los usuarios en España.

Una vez que entre en vigor, y para evitar las estafas y los mensajes de spam, cualquier empresa que quiera comunicarse a través de mensaje de texto (SMS) tendrá la obligación de registrarse con anterioridad en el sistema y demostrar la vinculación de su alias con su denominación social o marca.

Con este registro, los usuarios podrán identificar claramente el origen de cada mensaje, sin necesidad de realizar verificaciones adicionales, como sucede en la actualidad. Asimismo, los operadores podrán bloquear los mensajes que no cumplan con los requisitos.

EL REGISTRO DE ALIAS BUSCARÁ REDUCIR EL SPAM Y LAS ESTAFAS

Fuente: Unsplash

Ahora que sabemos los mecanismos ocultos que activan las llamadas de spam, también llega este Registro de alias que provocará que se bloquee la entrega de SMS cuando el alias no coincida con el registrado en la base de datos.

Publicidad

Cuando el remitente no esté inscrito, si el envío no ha sido autorizado por el titular o si procede de empresas en el extranjero que no operan en España, también se bloqueará. Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia vigilará la actividad muy de cerca para detectar posibles incumplimientos.

Aquellas empresas que incumplan la norma se expondrán a importantes sanciones económicas. Hasta que se active de manera definitiva, en el próximo mes de junio, los proveedores contarán con un periodo de actuación para poder integrar sus sistemas con el Registro de alias y realizar pruebas.

De esta manera, se busca reducir el número de mensajes fraudulentos y spam recibidos, de manera que se cree un entorno más seguro para los usuarios, complementando así las medidas adoptadas frente a las llamadas comerciales no deseadas.