Funkilandia ofrece mistery box Funko Pop

Las figuras de colección están basadas en personajes de cómics, series de televisión, películas, animes, etc. Los Funko Pop se encuentran entre las figuras de colección más destacadas en España y en el mundo por sus diseños peculiares que consisten en cuerpos pequeños con cabezas muy grandes.

Funkilandia, tienda online especializada en el sector del coleccionismo, ofrece un amplio catálogo de Funko Pop Barcelona para todos los intereses, desde personajes de Harry Potter, Star Wars y Marvel hasta animes reconocidos, DC, personajes de terror, entre otros.

Caja misteriosa con Funko Pop

Funkilandia se distingue de otras tiendas de coleccionismo por la gran variedad de personajes que pueden ser encontrados en su diversidad de categorías Funko Pop Barcelona (música, animes, games, firmados, etc.). Por supuesto, esto no es lo único que destaca en esta empresa, ya que también son reconocidos por innovar y ofrecer soluciones creativas para todos los intereses. Entre estas soluciones creativas se encuentran las mistery box Funko Pop, las cuales ofrecen paquetes de personajes cuyas identidades son desconocidas hasta el momento de abrirlas. Estas cajas no poseen una categoría específica, es decir, pueden contener hasta 10 llaveros de Funko Pop de cualquier tipo de personaje hasta regalos misteriosos + protagonistas de series, películas o animes. Ejemplos de estos últimos son las cajas con mistery box deluxe Iron Man con 4 pops adicionales desconocidos de Marvel, Naruto con 4 Funko Pop de personajes de anime, 5 Spiderman diferentes más un llavero sorpresa, entre otros. El precio de estas cajas es bastante accesible y en las épocas festivas como la Navidad incluyen ofertas de hasta un 60 % de descuento.

¿Por qué comprar Funko Pop en Funkilandia?

Una ventaja de comprar en Funkilandia es que siempre tienen personajes nuevos reconocidos que agregar a su catálogo de colecciones. Esta tienda no está basada en un género específico, ya que su objetivo es que coleccionistas de todo el mundo puedan encontrar la figura o Funko Pop que desean para adornar sus espacios. Por otro lado, la sede de esta tienda se encuentra en Barcelona, aunque son nativos digitales, es decir, operan de manera 100 % online en una página web creativa e intuitiva. Esta página tiene una barra de búsqueda, espacio para compras, blogs, apartados de preguntas frecuentes y todos sus productos están ubicados tanto en secciones grupales como individuales.

Funkilandia es una tienda de Funko Pop Barcelona para los fanáticos de las películas de Disney, Las Tortugas Ninja, Attack on Titan, los deportes, Stranger Things, los videojuegos y cualquier otra temática conocida. Esta plataforma también dispone de protectores, paquetes de personajes y ediciones limitadas para los más aficionados de estas figuras.