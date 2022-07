Cristina Porta habla sobre sus problemas de salud

Tras haber estado ingresada, Cristina Porta está completamente recuperada: “Estuve ingresada, no sé si tuve un virus, una intoxicación, mi familia también estuvo mal con vómitos, pero ya bien. Siento si alarmé a la gente, pero estoy bien”.

En cuanto a los muchos haters que acumula en redes sociales, la exconcursante reconoce que: “Es verdad que cuando yo salí de la casa no estaba acostumbrada para nada a todo lo que me encontré, los haters, no sabía por qué la gente me odiaba, pero he de decir que en ese tema he madurado, me quedo con la gente que me quiere que es muchísima, hay muchos haters, pero estoy trabajando, soy feliz, estoy demostrando que soy periodista tiene que ser difícil ser mi haters. Si no te gusto no pasa nada”.

Con ganas de encontrar el amor tras su relación fallida con Luca Onestini, Cristina asegura que en estos momentos ningún hombre ocupa su corazón: “Mi corazón está bien. Está contento porque he entendido que el amor tiene muchas formas y que puedes sentirte acompañada por familia, amigos es mejor estar sola que mal acompañada y eso es así. Yo soy una persona que quiere mucho y que también necesita sentirse quería y he necesitado sentirme querida, creo que me merezco que alguien, si alguna vez lo encuentro, me quiera. Tengo a las personas en mi vida que sé que me quieren y no me hacen dudar. No hay que dudar del amor que te tiene alguien”.

En cuanto a cómo está viendo la recta final de ‘Supervivientes 2022’, la reportera tiene una ganadora: “Me gusta Anabel, si tú te enamoras en un reality ya no estás concursante, sí, está concursando, es una gran supervivientes, le han dado una segunda oportunidad que ha aprovechado muy bien, estoy con Anabel a tope”.

Aunque la reportera de televisión tiene su corazón dividido con Marta Peñate, que asegura que: “Ha sido al autentica protagonista, ha sido increíble conocerla más en este reality, si gana ella se lo merece y Alejandro ha sido un luchador y un superviviente, pero, para mí supervivientes es un concurso de supervivencia y también te tiene que llegar la persona. Para mí la ganadora Marta”.