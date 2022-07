El Conseller de Interior defiende que Barcelona “tiene más un problema de incivismo que de seguridad”

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha defendido e insistido en que Barcelona es una ciudad segura. “Tiene más un problema de incivismo que de seguridad”, explicó y dice que las cuestiones relacionadas con el incivismo son competencias municipales.

“Hay una cuestión de percepción de inseguridad que tiene que ver con el incivismo”, ha explicado Elena en una entrevista en el diario ‘La Vanguardia’ recogida este domingo por Europa Press, y ha recordado que la prioridad de los Mossos d’Esquadra es la seguridad, a la que se destinan recursos, energías y efectivos.

Ha asegurado que el 75% de las detenciones que se realizan en la capital catalana las efectúan los Mossos, y ha reafirmado el compromiso de la policía catalana para “ayudar a la Guardia Urbana en todo aquello que pasa en la ciudad”.

“En la práctica estamos coordinados. Vamos muy de la mano en los operativos, en la estrategia, en el trabajo conjunto en los distritos”, ha dicho Elena, que ha expresado su implicación con la ciudad y en escuchar a la ciudadanía para atender sus necesidades.

Si bien ha afirmado que la seguridad en Catalunya está garantizada, ha explicado que se necesitan más agentes, más presencia en el territorio, más comisarías en los barrios y más dispositivos conjuntos con los policías locales. “A veces el incivismo genera una sensación de inseguridad. La presencia permanente en los barrios, en los comercios, aligera mucho la percepción de inseguridad”, ha considerado.

Preguntado por la destitución del mayor Josep Lluís Trapero, ha explicado que respondió a las prioridades de la Conselleria este mandato, muy vinculadas al crecimiento, la feminización y la territorialización: “En el ejercicio de mis competencias tome esa decisión”.

Por otro lado, ha dicho que el paquete de medidas anunciado para combatir los delitos sexuales en el ocio nocturno nace de la preocupación del impacto social que tienen estos delitos, y recalca que “las mujeres no han de ser valientes para poder salir por la noche, no han de ejercer ningún plus para poder caminar en libertad”, y asegura que esta es una prioridad Govern y de su departamento.

INCENDIOS EN CATALUNYA

Ha hecho una valoración “positiva” de la actuación de los servicios de emergencia en los incendios en Catalunya en las últimas semanas, y ha recordado que la Conselleria ha incrementado el presupuesto en seguridad y emergencias en un 20% para movilizar más medios de cara a los fuegos de este verano.

“Ha habido demasiados años sin contrataciones, siete u ocho años, y las consecuencias están aquí. Pero si hay nuevas situaciones de emergencia las afrontaremos con garantías”, ha añadido.

Preguntado por las medidas de restricción al tráfico adoptadas por Barcelona, ha respondido que cualquier medida que afecte a la red viaria en cualquier ciudad del área metropolitana de Barcelona ha de tomarse desde una óptica metropolitana, no en clave local, porque “todas las medidas en clave local son un error”.

MESA DE NEGOCIACIÓN

Para él, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, forma parte de un Gobierno en el que el Govern ha perdido la confianza “por el reiterado incumplimiento vinculado a la política represiva, por sus incumplimientos presupuestarios, a por un conjunto de situaciones que han hecho que la confianza que debería existir esté muy deteriorada, y en particular en el marco de la mesa de negociación”.

Elena ha reivindicado la mesa de negociación como un triunfo político porque “es el reconocimiento de un conflicto político entre Catalunya y el Estado español” y ha acusado al Gobierno de paralizar cualquier proceso de diálogo, y dice que está en su mano restablecer la confianza.

Preguntado por si cree que será fructífero el encuentro que se producirá entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido: “Lo que los resolverán serán los hechos, las actuaciones que haga el Gobierno español y la mayoría parlamentaria. Son los hechos los que rehacen confianzas”.