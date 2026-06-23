Marc Márquez renueva con Ducati hasta 2028 tras arrasar en 2025

Marc Márquez seguirá vistiendo de rojo. El nueve veces campeón mundial ha firmado este martes su renovación con el Ducati Lenovo Team hasta 2028, confirmando lo que todo el paddock daba por hecho: el de Cervera y la Desmosedici GP son ya una pareja de leyenda. La noticia llega en pleno fragor de la temporada 2026, con el catalán a solo 40 puntos del líder y recién salido de dos victorias consecutivas que han vuelto a encender la mecha del campeonato. Agárrate, que vienen curvas.

Un 2025 para enmarcar

La ampliación del contrato llega tras una temporada 2025 que rozó el sobresaliente. Márquez se llevó el título con 14 victorias al esprint y 11 triunfos en domingo, números que hablan solos de su dominio. Fue el año en que Ducati celebró su centenario y el piloto español les regaló la victoria número 100 en MotoGP, precisamente en Hungría, donde también alcanzó su centena de triunfos entre todas las categorías. La mayoría de los aficionados ya da por hecho que este binomio seguirá coleccionando récords.

Lo que dice Márquez (y lo que calla)

"Soy rojo". Con esa frase de dos palabras, el campeón ha despachado la renovación en sus declaraciones oficiales. Luego ha hilado algo más fino: "ellos creyeron en mí y construimos una relación basada en la confianza". Y es que, más allá del contrato, lo que se lee entre líneas es la gratitud de un piloto que hace apenas dos años llegaba a Bolonia con más dudas que certezas. Ahora, tras operarse de nuevo el hombro esta primavera y perderse dos Grandes Premios, ha vuelto a morder con triunfos en Balaton Park y Brno. Sigo compitiendo porque amo este deporte y quiero alcanzar objetivos aún más ambiciosos", ha sentenciado.

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La cúpula de Ducati se deshace en elogios

Claudio Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding, no ha escatimado adjetivos: "la renovación de Márquez es la elección más natural". Ha destacado la "mentalidad aún más determinada" que aportó el español a un equipo ya ganador y su "espíritu competitivo extraordinario". Por su parte, Luigi Dall'Igna, General Manager de Ducati Corse, ha ido más al sentimiento: "La confianza, la relación entre Ducati y Marc empieza aquí. Él nos buscó primero, después nos eligió". El ingeniero confiesa que trabajar con Márquez le ha "impresionado" porque "ha llevado la Desmosedici GP a su máximo rendimiento, mejorando cada componente".

En apenas dos años, Márquez ha pasado de ser un fichaje arriesgado a convertirse en el corazón de Ducati.

Habrá que remontarse a los años de Valentino Rossi con Yamaha para encontrar un binomio tan exitoso en la categoría reina. Márquez, tras su calvario físico, ha reverdecido laureles en Bolonia y ahora se asegura seguir escribiendo páginas de historia hasta 2028. El movimiento deja al resto de constructores sin opción alguna sobre el tapado de Cervera y consolida a Ducati como la estructura dominante del campeonato.

El chisme en 3 claves (TL;DR)