El rechazo de la infanta Sofía en París del que toda la prensa está hablando

Lejos del ruido mediático y sin necesidad de grandes declaraciones públicas, la infanta Sofía sabe perfectamente cómo marcar su propio terreno. Ahora que se encuentra preparando las maletas para instalarse en la capital francesa, ha trascendido un detalle sobre su vida académica que revela unos férreos principios éticos. Todo ha ocurrido a raíz de las opciones gastronómicas que su nuevo centro de estudios pone a disposición del alumnado, una situación donde ha preferido ser coherente antes que aprovecharse del sistema.

Este año académico supone un paso más en su formación en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tras superar con éxito su etapa en Lisboa, su nueva residencia será la prestigiosa Cité Universitaire de París. Al adentrarse en esta inmensa comunidad estudiantil, los alumnos tienen a su alcance facilidades como un menú completo compuesto por tres platos por el asequible precio de 3,30 euros.

Sin embargo, tal y como han revelado desde el portal informativo Monarquía Confidencial, el recinto ofrece una alternativa mucho más barata. Aquellos que solicitan una ayuda social pueden comer por tan solo 1 euro, una auténtica ganga a la que la inmensa mayoría de matriculados se acoge sin pensarlo dos veces. Y es justo aquí donde la protagonista de esta historia ha dicho "NO".

Publicidad

La infanta Sofía marca sus límites y renuncia a las subvenciones del campus

La infanta Sofía marca sus límites y renuncia a las subvenciones del campus | Fuente: Casa de S.M el Rey

La infanta Sofía ha optado por rechazar por completo esa ayuda social, y los motivos demuestran una gran madurez. Esta renuncia no obedece a un capricho de adolescente, sino a una declaración de intenciones. Al decir no a ese menú subvencionado, deja muy claro que no desea recibir privilegios por su estatus, pero tampoco ve ético acogerse a unas ayudas económicas que están diseñadas para proteger a estudiantes que realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por ello, abonará de su propio bolsillo los 3,30 euros que cuesta el servicio regular.

Con este gesto tan discreto, la infanta Sofía rompe con la imagen de rebeldía sin causa que algunos sectores han intentado atribuirle en contraposición a su hermana mayor, la princesa Leonor. La joven escoge la vía de la responsabilidad, huyendo de la etiqueta de princesa mimada y negándose a fingir una precariedad inexistente. Además, según han apuntado fuentes consultadas por ESdiario, la estudiante ya conoce de primera mano los rincones de este nuevo recinto y se muestra especialmente motivada con las instalaciones deportivas.

El exclusivo espacio de trabajo recomendado para la infanta Sofía y sus compañeros

El exclusivo espacio de trabajo recomendado para la infanta Sofía y sus compañeros | Fuente: Europa Press

Más allá de los comedores universitarios, la vida académica en Francia exige muchas horas de estudio y preparación. Por este motivo, el Forward College, la institución educativa que tutela los estudios de la infanta Sofía, ofrece a sus universitarios una guía con recomendaciones prácticas para desenvolverse por la ciudad. Entre los consejos culturales y de ocio que publican en su portal oficial, destaca una sugerencia muy particular para salir a estudiar o realizar trabajos en grupo. Se trata del Café Nuage, un pintoresco local que ofrece grandes ventajas a los estudiantes extranjeros.

Desde la propia universidad explican detalladamente a los matriculados el funcionamiento de este moderno local, definiéndolo textualmente como "un espacio de coworking en París donde pagas por el tiempo que pasas allí, en lugar de por lo que consumes. Por ejemplo, pagas 6 euros por una hora y tienes café y aperitivos ilimitados". Este modelo de negocio, muy popular en algunas capitales europeas, permite a la infanta Sofía y al resto de alumnos disfrutar de un entorno tranquilo y adaptado a las necesidades digitales sin preocuparse por la cuenta final de lo que ingieren.

Un entorno cargado de historia a un paso del núcleo universitario

​Un entorno cargado de historia a un paso del núcleo universitario | Fuente: Europa Press

Si te preguntas dónde pasará sus horas de estudio la infanta Sofía, debes saber que el Café Nuage goza de una ubicación envidiable. Se encuentra situado en pleno Barrio Latino, un distrito universitario por excelencia, a escasos minutos a pie de la mítica universidad de La Sorbona. Para la hija de los reyes, el trayecto desde el campus del Forward College implica un pequeño paseo de unos 50 minutos andando, o bien un viaje mucho más rápido de apenas 20 minutos utilizando la red de transporte público parisino.

El valor de este local no reside únicamente en su oferta gastronómica, sino en su incalculable peso arquitectónico. Los propios gestores del negocio lo promocionan como "un auténtico remanso de paz en la planta baja de un patio pavimentado". Y no exageran, ya que el establecimiento se levanta entre los robustos muros de lo que antiguamente fue un convento dominico fundado en el lejano año 1370. Como dato curioso, la remodelación de este histórico edificio corrió a cargo del mismo arquitecto que trabajó en el diseño del Museo del Louvre, dotando al lugar de un aura inigualable.

Tarifas exclusivas y café de especialidad ilimitado para la infanta Sofía

Tarifas exclusivas y café de especialidad ilimitado para la infanta Sofía | Fuente: Casa de S.M el Rey

Para garantizar el máximo rendimiento académico, el recinto cuenta con áreas perfectamente diferenciadas que la infanta Sofía podrá reservar según sus necesidades. En la planta baja disponen de hasta 20 puestos individuales, pero también ofrecen estancias privadas con tarifas específicas. Si necesita organizar un trabajo grupal, la sala de reuniones tiene un coste de 40 euros por hora o 192 euros por la jornada entera. Por su parte, el salón de estudios y la sala de relajación mantienen un precio idéntico de 32 euros la hora, o bien 154 euros si se alquilan para el día completo, existiendo además beneficios extra para aquellos que decidan hacerse socios.

Publicidad

Mientras hace uso de estas instalaciones, la infanta Sofía tendrá barra libre para reponer fuerzas. La tarifa por tiempo incluye un acceso ilimitado a frutas, bebidas frías, tés y una cuidada selección de aperitivos tanto dulces como salados. Sin embargo, el gran reclamo del lugar es su café de especialidad. La cafetería es famosa por preparar recetas exclusivas y temáticas para celebrar fechas señaladas del calendario, creando bebidas únicas para Halloween, Navidad o San Valentín, todo bajo una decoración moderna que triunfa enormemente en las redes sociales.