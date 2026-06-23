La sombra de Mercurio retrógrado de junio: cómo prepararte para las próximas semanas

Si has notado que ciertas conversaciones se vuelven extrañas o que reaparecen personas del pasado, la sombra del Mercurio retrógrado de junio ya se está dejando notar. Aunque el tránsito oficial no empieza hasta el 29 de junio en el signo de Cáncer, sus efectos preliminares ―conocidos como la fase de sombra― pueden ser igual de reveladores. Los astros invitan a observar antes de reaccionar: este Mercurio retrógrado viene a remover emociones y recuerdos, no para crear caos, sino para darte una segunda oportunidad de cerrar capítulos y entender lo que quedó pendiente.

Qué es la sombra de Mercurio retrógrado y por qué se siente antes de tiempo

La fase de sombra es el tramo que Mercurio recorre antes de empezar a retrogradar, avanzando sobre los mismos grados que después volverá a transitar en sentido inverso. Es como si el planeta mensajero señalara los temas que revisará durante su retrogradación: conversaciones pendientes, recuerdos que creíamos olvidados y emociones que necesitan resolverse. Según la astronomía, el movimiento retrógrado de Mercurio es una ilusión óptica, pero en astrología es uno de los tránsitos más poderosos para el autoconocimiento.

Este Mercurio retrógrado, además, ocurre en Cáncer, el signo de las emociones, la familia y la memoria. Por eso, durante las próximas semanas no nos enfrentaremos solo a retrasos tecnológicos o malentendidos, sino a una profunda revisión de nuestras relaciones y nuestro mundo interior. La sombra ya empieza a remover lo que creíamos olvidado, y conviene prestar atención: lo que reaparece ahora no lo hace por casualidad.

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Así influye la sombra en cada signo del zodiaco

Las próximas semanas marcan un antes y un después emocional para los doce signos, y cada uno lo vive de una forma muy particular:

Aries: La sombra activa tu sector familiar, trayendo recuerdos y conversaciones de raíz. Es normal que sientas cierta impaciencia, pero tu lección es observar antes de saltar. Si alguien del pasado vuelve, pregúntate qué te enseña, no qué te pide.

Tauro: Tu mente no para. Vuelven mensajes no enviados y personas con las que quedó algo pendiente. La nostalgia puede ser intensa, pero te servirá para revisar acuerdos y proyectos con más claridad. Cuida mucho las palabras en los próximos días.

Géminis: Como tu regente es Mercurio, notas la sombra con especial intensidad: cansancio mental y la sensación de dar vueltas a las mismas ideas. Es el momento de reorganizar prioridades y de darte cuenta de qué compromisos ya no te suman.

La clave no es preguntarte por qué reaparecen, sino qué vienen a enseñarte.

Cáncer: Este tránsito te toca de lleno y sentirás más sensibilidad, más necesidad de reflexionar y muchas visitas del pasado. No hace falta volver atrás automáticamente; a veces, Mercurio retrógrado solo trae los cierres que necesitabas para seguir avanzando.

Leo: Aunque Mercurio actúe en Cáncer, la sombra remueve tus emociones más profundas. Puede que te sorprendas recordando situaciones que creías superadas. Tu misión es comprender, no actuar impulsivamente. Hay capítulos que solo se cierran mirándolos de frente.

Virgo: Otro signo regido por Mercurio que siente la sombra con fuerza. Proyectos y amistades pasan por un filtro inesperado, y quizá te preguntes si ciertos vínculos siguen teniendo sentido. No tomes decisiones drásticas todavía; primero, observa bien qué te muestran las señales.

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Libra: Revisas decisiones profesionales y la imagen que proyectas. Algunas respuestas tardarán más de lo esperado, pero eso no significa que vayan mal. Podrías reencontrarte con personas de antiguas etapas laborales: mantén la mente abierta.

Escorpio: La sombra activa tus creencias y proyectos de futuro. Reaparecen oportunidades relacionadas con estudios, viajes o personas que viven lejos. Tu reto es no forzar respuestas inmediatas. La perspectiva que ganes ahora valdrá oro durante el verano.

Sagitario: Prefieres mirar hacia delante, pero la sombra te obliga a detenerte y revisar asuntos de dinero compartido o conexiones intensas del pasado. Las emociones incómodas no son enemigas: escucharlas te dará una claridad enorme de cara a julio.

Capricornio: La sombra remueve directamente tus relaciones. Puede que ciertas dinámicas que parecían estables muestren fisuras. Es el momento de revisar expectativas y de comunicar lo que necesitas sin miedo. Las conversaciones honestas serán tu mejor brújula.

Acuario: Este tránsito señala tu cansancio acumulado. Es probable que reaparezcan antiguos compañeros de trabajo o proyectos que necesitan una segunda revisión, pero lo más importante es que revises tus hábitos y te preguntes cómo estás tú de verdad.

Piscis: La sombra conecta con tu creatividad, tus ilusiones y el amor. La nostalgia puede llegarte en forma de recuerdos de relaciones pasadas, pero no todo es volver: a veces es entender lo que aprendiste. Escucha a tu intuición, que está especialmente afinada.

Cómo prepararte y fluir con Mercurio retrógrado en Cáncer

Este Mercurio retrógrado no viene a frenarte, sino a pedirte que ajustes el ritmo. En lugar de temer los malentendidos o los reencuentros inesperados, acógelos como una oportunidad para sanar viejas heridas y dejar espacio a lo nuevo. La energía de Cáncer te invita a escuchar tu intuición, a hablar desde el corazón y a no tomar decisiones importantes mientras la emoción esté a flor de piel. Si sientes que el pasado llama a la puerta, recuerda que la astrología es una herramienta de autoconocimiento lúdica: los astros iluminan el camino, pero cada uno elige cómo recorrerlo. Aprovecha estas semanas para revisar contratos, cerrar conversaciones pendientes y, sobre todo, para mimar tu mundo interior. Lo que resuelvas ahora allanará el terreno para una segunda mitad del año mucho más ligera y consciente.

🔮 El mensaje de los astros