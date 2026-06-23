Hombres jubilados entre 2016 y 2021 con hijos: cómo reclamar hasta 300 euros más al mes en la pensión

Si eres hombre, te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021 y tienes hijos, esto te interesa: puedes reclamar un complemento en tu pensión que podría llegar a los 300 euros al mes. La Seguridad Social ha confirmado el derecho y las solicitudes ya se pueden presentar.

¿Quiénes pueden solicitar este complemento?

El colectivo que puede beneficiarse es concreto: hombres que se jubilaron en ese periodo y que tienen al menos dos hijos. Según la información facilitada por la Seguridad Social, no importa si la jubilación fue anticipada, ordinaria o parcial; lo relevante es la fecha de acceso a la pensión.

Conviene revisar bien el historial. Si cumples con los requisitos, puedes solicitar el reconocimiento del complemento y cobrarás de golpe todas las las mensualidades que no percibiste. El derecho no prescribe, tal como ha confirmado el Tribunal Supremo, así que aunque hayan pasado años desde tu jubilación, aún puedes reclamarlo.

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¿Cuánto dinero puedes recibir con este complemento?

La cuantía es un porcentaje sobre la pensión que ya percibes. La tabla es clara:

Con dos hijos: un 5 % adicional.

Con tres hijos: un 10 % adicional.

Con cuatro o más hijos: un 15 % adicional.

En la práctica, esto supone una subida de entre 50 y 300 euros al mes, dependiendo de la base reguladora de cada pensionista. Si sumas los atrasos desde la fecha de jubilación hasta hoy, la cantidad puede ser considerable. En algunos casos, los importes acumulados rondan los 12.000 euros, según los ejemplos que manejan los tribunales.

El derecho a este complemento no prescribe, y las cantidades no cobradas se acumulan. Para algunos jubilados, el pago retroactivo puede superar los 12.000 euros.

¿Cómo reclamarlo paso a paso?

El procedimiento no es complicado, pero conviene hacerlo bien. El primer paso es presentar una solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Puedes hacerlo de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, con certificado digital o Cl@ve, o bien de manera presencial en cualquier oficina del INSS, pidiendo cita previa.

En la solicitud debes indicar que reclamas el complemento de pensiones por hijos, aportando el DNI, el libro de familia o los certificados de nacimiento de los hijos, y la resolución de tu pensión de jubilación. Si la documentación está en regla, la Seguridad Social deberá reconocer el derecho y abonar los atrasos.

El pago se realiza de una sola vez y cubre desde la fecha de efectos de la jubilación hasta el mes anterior a la concesión. No es necesario que te asesore un profesional, pero si encuentras dificultades, acudir a la OCU o a una oficina municipal de consumo puede ayudarte.

El contexto: del complemento de maternidad a la brecha de género

En 2016 se creó un complemento por maternidad dirigido exclusivamente a las mujeres, con el objetivo de compensar las interrupciones laborales por el cuidado de los hijos. Sin embargo, en 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo declaró discriminatorio por vulnerar la Directiva de igualdad de trato en materia de seguridad social, lo que obligó a España a modificar la Ley General de la Seguridad Social.

Desde febrero de 2021 entró en vigor el complemento por brecha de género, que pueden solicitar tanto hombres como mujeres. La diferencia es que ahora se asigna al progenitor que tiene la pensión más baja, si ambos están jubilados por los mismos hijos. Si solo uno lo está, lo percibe ese. La medida busca corregir la desigualdad histórica, y los hombres que se jubilaron en el periodo anterior también tienen derecho a reclamarlo, según la doctrina del Tribunal Supremo.

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Este cambio normativo refleja una evolución necesaria y, sobre todo, un derecho concreto que afecta al bolsillo de miles de personas. Conocerlo es el primer paso para pedirlo.

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