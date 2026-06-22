Trey Lyles suelta un adiós que emociona a la afición del Real Madrid

Trey Lyles ha confirmado esta mañana lo que la afición del Real Madrid llevaba semanas temiendo: se va. Y lo ha hecho con un mensaje en redes sociales que ya está dando la vuelta a todo el timeline madridista. La despedida, desde el aeropuerto, ha sonado a adiós definitivo.

El adiós que nadie quería leer

La foto en la sala de embarque, el texto en blanco sobre fondo azul… Lyles ha elegido un formato clásico para despedirse del club blanco después de tres temporadas. Un adiós sin rencor, pero con la firmeza del que ya tiene decidido su próximo destino. “Madrid ha sido genial, pero es la hora. Una gran experiencia aquí. Agradezco el amor de todos los madridistas”, ha escrito.

El ala-pívot de 30 años aterrizó en el WiZink Center como un parche de lujo y termina convertido en el jugador que todos querían fichar. Su rendimiento esta temporada ha disparado las ofertas hasta hacer imposible su continuidad.

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Por qué el Madrid no ha podido retenerlo

El verano pasado firmó por una sola campaña y su principal deseo siempre fue regresar a la NBA, donde ya acumula 650 partidos en diez años repartidos entre Jazz, Nuggets, Spurs, Pistons y Kings. Ese sueño americano le llevó incluso a cambiar de agencia de representación hace unos meses.

Pero la puntilla la han puesto tres equipos de Euroliga con músculo financiero. Hapoel Tel Aviv, Dubái Basketball y Fenerbahce han puesto sobre la mesa contratos superiores a los 3,5 millones de euros netos, unas cifras que el Real Madrid no podía igualar sin romper sus escalas salariales. La tributación en España, mucho más alta que en otros países, convierte cualquier operación blanca en una losa fiscal.

Lyles ha decidido que su futuro no pasa por el WiZink Center, y con ofertas que multiplican lo que el Madrid puede poner encima de la mesa, la decisión era solo cuestión de tiempo.

El partidazo en la final de Euroliga que lo puso todo patas arriba

Si a alguien le quedaba alguna duda sobre su nivel, la final de la Euroliga ante el Olympiacos la disipó. Aquella primera parte de 21 puntos (acabó con 24) fue su techo como madridista. No bastó para llevarse el título, pero sí para que media Euroliga se lanzara a por él.

En la Liga Endesa firmó medias de 11,1 puntos, 5,0 rebotes y 14,1 de valoración; en Europa, 13,5 puntos, 4,5 rebotes y 15,1 de valoración. Números que explican por qué encontrarle un recambio va a ser una de las misiones más complicadas para la nueva gerencia de la sección de baloncesto.

El chisme en 3 claves (TL;DR)