El 70 % no detecta a estos influencers falsos de IA que venden en Instagram

El feed de Instagram está lleno de caras perfectas, cuerpos de infarto y recomendaciones que parecen sacadas de un grupo de amigas. Pero cada vez más, esas cuentas que te venden cremas, apps o ropa no son humanas. Según un estudio reciente, el 70% de los usuarios no detecta a estos influencers falsos generados por inteligencia artificial. Lo más preocupante: las marcas los utilizan a propósito, sin avisar, y la mayoría de la gente pica.

Perfiles que se hacen pasar por humanos... y la mayoría pica

La cosa va muy en serio. Grandes firmas han integrado a estos avatares virtuales en sus campañas porque les sale más barato, es más rápido y no hay que lidiar con divismos. El problema es que no existe ningún aviso que te diga que esa chica probando un champú no es real. Marcas como Maket o la app de bodas Once ya han usado vídeos con novias llorando de felicidad que nunca existieron. Incluso la plataforma Maket reconoce abiertamente que sus 'influencers generados por IA' les sirven para testar conceptos antes de lanzar grandes campañas.

En España tenemos un ejemplo clarísimo: Aitana López. Esta modelo virtual acumula 390.000 seguidores en Instagram y tiene la insignia de verificación azul. Ha colaborado con Victoria's Secret, H&M o Llongueras. Los comentarios en sus posts son de lo más normales: piropos, preguntas por sus looks... Ninguna pista de que quien posa no ha respirado nunca. La directora de marketing de Llongueras lo justifica: 'con modelos de IA se nos abre un abanico infinito de posibilidades'.

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Pero el timo va más allá del mundo de la moda. Cualquier sector que dependa del marketing de afiliación o promociones se ha llenado de caras falsas. Y lo peor es que funcionan. Esos perfiles generan confianza porque imitan a la perfección los códigos de la red social: fotos aspiracionales, stories con frases motivadoras y un tono cercano que es puro algoritmo.

Seis señales para cazar a un influencer generado por IA

Vale, ¿cómo distingo entonces a un robot con filtro de una persona de verdad? Hay varios detalles que delatan y que puedes empezar a aplicar desde ya mismo. Apunta:

Fotos demasiado perfectas. Manos con dedos raros, luces y sombras inconsistentes, fondos borrosos sin motivo. Las imágenes de IA fallan mucho en los detalles corporales.

Manos con dedos raros, luces y sombras inconsistentes, fondos borrosos sin motivo. Las imágenes de IA fallan mucho en los detalles corporales. Nunca hay vídeos en directo o con voz real. Puede que suban reels, pero fíjate si hablan, si se mueven de forma natural o si el audio está robado de otra cuenta.

Puede que suban reels, pero fíjate si hablan, si se mueven de forma natural o si el audio está robado de otra cuenta. Historias personales vacías. No cuentan qué desayunan, ni discuten con su pareja, ni enseñan su casa de verdad. Su vida es un escaparate.

No cuentan qué desayunan, ni discuten con su pareja, ni enseñan su casa de verdad. Su vida es un escaparate. Engagement sospechoso. Muchos likes, pero los comentarios son genéricos ('¡guapísima!', 'me encanta este look') o vienen de otras cuentas también dudosas.

Muchos likes, pero los comentarios son genéricos ('¡guapísima!', 'me encanta este look') o vienen de otras cuentas también dudosas. Siempre promocionan los mismos nichos. Dropshipping de ropa low cost, apps de edición, fintech desconocidas o productos 'milagro'.

Dropshipping de ropa low cost, apps de edición, fintech desconocidas o productos 'milagro'. Busca la etiqueta. A partir del 2 de diciembre de 2026, la normativa europea obligará a marcar todo contenido generado con IA. Si no lo ves, desconfía.

Saber distinguir un perfil real de uno generado por IA ya no es un capricho de expertos, es una necesidad para no caer en estafas.

La ley europea que va a cambiar las reglas del juego

El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado en agosto de de 2024, desplegará todas sus obligaciones el 2 de diciembre de este año. Esto afecta de lleno a las marcas y plataformas: cualquier imagen, vídeo o audio 'deepfake' con fines comerciales deberá ir etiquetado de forma clara. La AESIA (Agencia Española de Supervisión de la inteligencia Artificial) será la encargada de vigilar que se cumpla. Aunque en España las sanciones para la administración pública son todavía blandas (amonestaciones o apercibimientos, según la fuente), a las empresas privadas les pueden caer multas millonarias si no señalizan que sus influenceras de pelo perfecto son, en realidad, humo digital.

Este movimiento llega justo a tiempo, porque el 70% de la población sigue sin diferenciar a estos perfiles. La pregunta ahora es si las marcas adaptarán sus estrategias o buscarán nuevas formas de camuflar a sus modelos virtuales. El reto no es solo tecnológico: es de transparencia. Porque nadie quiere que le vendan un champú a través de una persona que nunca ha tenido caspa.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)