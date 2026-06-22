Marisa Jara confirma su boda con Miguel Almansa tras la romántica pedida de mano

A ver, que no es un 'sí, quiero' cualquiera. Marisa Jara acaba de confirmar su compromiso con el empresario Miguel Almansa con una pedida de mano que ha derrochado romanticismo y, de paso, ha activado el modo cotilleo en todo Instagram.

La exconcursante de Supervivientes compartió el fin de semana pasado la feliz noticia en sus redes sociales: una imagen de la pedida, su hijo Tomás mirándolo todo y un mensaje que ha derretido hasta a las más escépticas del amor. 'SÍ, QUIEROOOOOO!!', escribía, junto a 'Gracias por hacerme la mujer más feliz del mundo. Comienza nuestro para siempre. Os amo'.

De un confinamiento al altar: así empezó su historia

Marisa y Miguel se conocieron en 2020 de la manera menos convencional posible. Él la invitó a pasar un fin de semana en su casa y, mientras veían al presidente anunciar el confinamiento, la visita se alargó tres meses de encierro en en su casa. Una prueba de fuego que, como ella misma confiesa, acabó en amor del bueno.

Publicidad

Con el tiempo, la pareja amplió la familia con el pequeño Tomás, que hoy tiene cuatro años y ya ha sido testigo de todo, pedida incluida. 'A mí me gustaría casarme cuando me lo pida y cuando el niño sea más consciente', revelaba hace dos años. Y el momento ha llegado, puntual como el anillo.

La modelo no se corta a la hora de derretirse por su chico: 'Miguel es mi familia, mi amor. Hasta me gusta discutir con él'. Y el brillante del anillo, por cierto, ya ha corrido como la pólvora entre sus compañeras de reality.

Cuatro años, un confinamiento, un hijo y ahora un anillo: Marisa Jara ha demostrado que el amor de verdad no entiende de géneros televisivos.

Y no solo entre famosas: la pedida se ha convertido en tema de conversación en todos los grupos de WhatsApp de fans del corazón.

La pedida que ha revolucionado Instagram

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de felicitaciones de rostros conocidos. Desde sus excompañeras de Supervivientes —Ingrid Betancourt, Almudena Porras, Ivonne Reyes (convaleciente aún de su operación)— hasta amigas como Paula Echevarría, Sandra Carbonero o Arantxa de Benito. Todo un 'who's who' del papel cuché aplaudiendo el 'sí' de la sevillana.

Por qué esta pedida de mano no es otro cuento de 'Supervivientes'

En Qué! llevamos ya unas cuantas bodas (y rupturas) de exconcursantes de realities. La fórmula suele ser foto perfecta, cañón de humo y a los dos meses ni rastro. Pero lo de Marisa Jara tiene otra pinta. Llevan cuatro años juntos, han formado una familia y, sobre todo, la relación se ha cocinado a fuego lento, sin trampitas mediáticas. Ella no busca portada; busca un 'para siempre' con un hombre que ya la ha visto en pijama durante tres meses de encierro. Y eso, en el universo del corazón, cotiza más alto que cualquier exclusiva en prime time.

Y el detalle que lo cambia todo: Tomás. La intención de la modelo es que el niño tenga un papel protagonista en la boda, algo que ya ha cumplido en la pedida. Además, lo de ampliar la familia con un segundo bebé no es un rumor de pasillo: ella misma lo ha dejado caer más de una vez en sus entrevistas. Así que, si todo sale como suena, este 'sí, quierooo' con alargamiento de vocales es el preludio de un 2027 (o 2028) lleno de pañales y tartas nupciales. La propia Marisa Jara ha publicado en su perfil de Instagram la imagen que ya acumula miles de comentarios.

El chisme en 3 claves (TL;DR)