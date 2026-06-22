La mentira que el registro del Congreso destapa sobre la comparecencia de Sánchez

Moncloa anunció que Sánchez comparecía por voluntad propia, pero los sellos oficiales cuentan otra historia. El anuncio a la prensa, a las 18:14 del 28 de mayo, presentaba al presidente como alguien que daba la cara. Sin embargo, la solicitud no entró en el registro del Congreso hasta las 19:31:01, justo después de que PNV y Junts le forzaran. Esa hora de diferencia desmonta el relato gubernamental.

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Nivel de impacto social: 8/10. La credilbidad del Gobierno y la transparencia institucional quedan en entredicho. La secuencia de hechos revela una gestión de la comunicación basada en un relato falso que afecta a la confianza ciudadana.

La cronología que desmonta la versión oficial

El 28 de mayo, fuentes de Moncloa filtraron que Sánchez pediría comparecer. A las 18:14 se envió un mensaje a los periodistas anunciando esa supuesta petición. Los medios afines hablaban de «contraataque» y «rendición de cuentas». Sin embargo, a esa hora no existía ninguna solicitud registrada, según los sellos del Congreso de los Diputados.

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Solo después, pasadas las siete y media de la tarde, el registro reflejó la entrada del escrito. La hora exacta: 19:31:01. Para entonces, PNV y Junts ya habían expresado públicamente su exigencia de explicaciones por los casos de corrupción que salpicaban al Gobierno. La presión de los socios fue el verdadero motor.

El contraste es rotundo: Moncloa pretendió vender la comparecencia como un acto premeditado de transparencia, pero la cronología demuestra que fue una reacción forzada. Un gesto que, según fuentes parlamentarias, buscaba calmar las aguas dentro de la coalición y evitar una imagen de debilidad ante la oposición.

La solicitud se registró cuando los socios ya habían forzado la comparecencia, desmintiendo el relato de iniciativa presidencial.

Lo que revela esta falsedad sobre el Gobierno

Más allá de la anécdota horaria, el episodio expone un gobierno acorralado por sus propios aliados. La necesidad de inventar una iniciativa propia para tapar la presión de PNV y Junts muestra la fragilidad del respaldo parlamentario. Cada vez que un socio levanta la voz, Moncloa se ve obligada a reaccionar, y a veces, a maquillar la realidad.

El caso recuerda a otros momentos en los que la comunicación oficial se ha visto desmentida por los hechos. En esta ocasión, no hablamos de interpretaciones, sino de un dato objetivo: un sello horario. La ciudadanía percibe que el presidente mintió sobre un trámite institucional tan básico como pedir comparecer. Y eso erosiona la confianza en un momento de máxima crispación política.

Las reacciones no se han hecho esperar. La oposición acusa al Gobierno de «mentir deliberadamente», mientras que los socios del PNV y Junts guardan silencio, pero saben que su presión fue determinante. Fuentes socialistas, en cambio, tratan de minimizar el retraso como un «error administrativo». Pero el daño está hecho: la imagen de voluntariedad ha quedado dinamitada, y la sesión de control al Gobierno, dentro de dos semanas, será el primer test.

Un patrón de comunicación que se repite

Este incidente no es aislado. En legislaturas anteriores, el gobierno de Sánchez ya recurrió a relatos que luego chocaban con los datos. Por ejemplo, cuando defendió la reforma laboral como un acuerdo «equilibrado» mientras las cifras de temporalidad seguían disparadas. La diferencia es que ahora hay un papel con hora y minuto que deja poco margen.

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Desde el punto de vista de los analistas políticos, la mentira sobre la solicitud refleja una estrategia de control del relato que se vuelve contraproducente. La confianza institucional es un bien escaso. Cuando el liderazgo se presenta como voluntario cuando en realidad es reactivo, el coste es a medio plazo: los ciudadanos dejan de creer las versiones oficiales.

De cara al futuro, el Congreso deberá decidir si la comparecencia se produce y en qué términos. Mientras, la oposición utilizará esta falsedad como argumento contra la transparencia del Ejecutivo. Y los aliados parlamentarios, que forzaron el movimiento, habrán logrado su objetivo inmediato: que se hable de los escándalos, pero ahora con un añadido de desconfianza.

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