La carta Pokémon de récord: un Dragonite holográfico se vende por 55.000 dólares

Hay quien se gasta 55.000 dólares en un coche. O en la entrada de un piso. Otros, en un trozo de cartón plastificado con un dragón naranja. El mundo de las cartas Pokémon acaba de marcar un nuevo récord —y no es uno que vayas a encontrar en un booster de supermercado.

El Dragonite de 55.000 dólares: más caro que un Tesla usado

Hablamos de un Dragonite Holo #9 de la expansión Expedition de 2002, una de las primeras colecciones de la etapa e-Card. No es una carta cualquiera: su estado de conservación rozaba la perfección, y eso en el mercado del coleccionismo de la JCC Pokémon es lo que separa un hallazgo simpático de una subasta millonaria.

La casa Goldin —la misma que ha movido ejemplares históricos de Babe Ruth o Michael Jordan— confirmó la venta hace apenas unos días. El precio final: 55.000 dólares limpios, el doble de la anterior marca de 30.000 que detentaba esta misma carta. En plata: el hobby se ha vuelto una locura bien organizada.

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Coleccionismo en estado puro: ¿inversión o histeria colectiva?

A mí, que me gusta el coleccionismo, esto me parece tan fascinante como alarmante. Porque, seamos sinceros: la carta no tiene ningún poder mágico. No te convierte en maestro Pokémon. Es solo cartón con un holograma bien conservado y una nostalgia que se cotiza más que muchos activos financieros.

El fenómeno no es nuevo. Llevamos años viendo cómo figuras como Logan Paul compran cartas de Charizard por cifras de vértigo, o cómo The Pokémon Company anuncia sets retro por el 30º aniversario para exprimir la nostalgia millennial. Pero el salto de este Dragonite demuestra que la burbuja no solo no pincha, sino que encuentra nuevos techos.

55.000 dólares por un pedazo de cartón con un dragón naranja. La lógica del coleccionismo es así de cruel.

El estado de la carta es clave: se trata de un ejemplar graded prácticamente impecable, de esas piezas que apenas han visto la luz del día desde que salieron del sobre. En el mundillo del TCG, eso equivale a un billete dorado. Y el mercado responde con ceros de sobra.

También hay que mirar el contexto amplio: en 2026, con la economía global dudando, el coleccionismo de lujo se ha consolidado como refugio alternativo. Sí, puede sonar a broma, pero un pedazo de historia —y este Dragonite lo es— se ha convertido en una especie de lingote de cartón.

La burbuja Pokémon: ¿hasta dónde puede llegar?

El precedente está claro: en 2021, un Charizard de primera edición alcanzó los 420.000 dólares. Aquí la cifra es más modesta, pero la tendencia es la misma. Cada vez que una carta rompe su récord, el mercado entero se recalienta. Y eso puede ser una gran noticia para quien tenga el álbum bien guardado, o una señal de que la burbuja está a punto de reventar.

Lo cierto es que el coleccionismo de cartas se ha sofisticado hasta niveles de mercado financiero: subastas, gradaciones, listas de precios históricas... y una comunidad dispuesta a pagar lo que haga falta. Mientras haya gente que asocie estos cartones con su infancia y le sobren cinco cifras, el techo seguirá subiendo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. La rareza y el estado de conservación justifican el precio en un mercado tan inflado como este, pero la cifra sigue siendo un disparate. Mientras exista un comprador dispuesto a desembolsar esta pasta, el récord durará lo que tarde en aparecer otro cromo igual de prístino. ¿Quién da más por un Pikachu?

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El resumen para vagos (TL;DR)