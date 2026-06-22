Leviatán, campeón del Valorant Masters London tras una remontada épica que revienta las redes

Leviatán es el nuevo campeón del Valorant Masters London tras una remontada que ha dejado a las redes sin palabras.

Con un marcador final de 3-2 frente a Paper Rex, el conjunto sudamericano se llevó el trofeo y los 350.000 dólares de premio. Ahora todo internet celebra (y memeiza) la hazaña. Puedes ver los mejores momentos en la web oficial de Valorant Esports.

Qué ha pasado exactamente

El partido empezó torcido. Paper Rex destrozó el mapa 1 con un 13-2 que pintaba una final rápida. Leviatán reaccionó llevándose el segundo mapa, pero Paper Rex volvió a golpear y la tensión se cortaba.

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Con el agua al cuello, el equipo sudamericano sacó fuerzas. Ganaron un cuarto mapa ajustado donde el rival rozó el trofeo y forzaron un quinto definitivo. Allí, Leviatán se soltó y aplastó con un 13-5 para firmar uno de los lower bracket runs más bestias que ha visto Valorant.

La remontada del lower bracket que nadie vio venir

Lo increíble no fue solo la final. Leviatán venía de perder su primer partido del playoff ante el mismo Paper Rex, cayendo al lower bracket. De ahí en adelante eliminaron a gigantes como Team Heretics, XLG Esports, Team Vitality y al campeón chino EDward Gaming. Todos favoritos.

Y en todas las rondas, la comunidad dudaba. Pero Leviatán se ha ganado a pulso el respeto de medio internet. Los memes y las celebraciones en X y Twitch no paran. Clip del último mapa ya supera los 15 millones de reproducciones y de hecho ya es lo más comentado.

En Valorant, remontar un 2-1 en contra con el rival a punto de campeón es algo que solo pasa en los guiones que nadie cree. Hasta hoy.

Por qué esta victoria enciende los esports latinos

Que un roster sudamericano reviente unos Masters de Riot Games no es algo de todos los días. Leviatán, que venía de cero expectativas, ha puesto a la región en el mapa de forma parecida a lo que hizo KRÜ Esports en 2021. Entonces fue un subidón; ahora la diferencia es que la comunidad ya no los ve como cenicienta, sino como un equipo con hambre de título.

El hype en redes es la prueba del nueve. El clip final acumula millones de reproducciones en horas y los jugadores como Aspas o nzr se han convertido en trending topic. Si esto no es el empujón que necesitaba la escena sudamericana para pedir más torneos internacionales, yo no sé qué lo será.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 9/10. Mezcla de drama competitivo, underdog story y una comunidad volcada. Leviatán ha escrito su propia leyenda sin necesidad de remontadas inventadas (y eso es justo lo que nos encanta).

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📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)