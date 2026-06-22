"Quiero que esta vez sea...": El impensable requisito de Oriana Marzoli para sellar su regreso a Telecinco

Oriana Marzoli, la mediática concursante, despierta pasiones encontradas entre el público, generando de manera constante tanto defensores acérrimos como detractores feroces en las redes sociales. Este fin de semana, la venezolana ha vuelto a acaparar absolutamente todos los focos de Telecinco al sentarse en el renovado plató del programa 'Hay una cosa que te quiero decir'.

Durante el mes de octubre del año 2023 cuando la joven protagonizó su último intento en un concurso de telerrealidad dentro de nuestras fronteras. Su esperada participación tuvo lugar en la octava edición del formato estrella de convivencia de Mediaset, un reto personal que apenas logró sostener durante quince días consecutivos.

Tras superar esas dos primeras semanas de encierro, Oriana Marzoli tomó la decisión de abandonar las instalaciones de manera totalmente voluntaria, saliendo prácticamente por la puerta de atrás sin las habituales y emotivas despedidas en el plató principal del programa. El motivo central de esta precipitada huida fue un tremendo encontronazo con la cúpula directiva de la productora responsable del espacio, Zeppelin TV.

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El triunfo internacional de Oriana Marzoli y los elogios del presentador estrella

El triunfo internacional de Oriana Marzoli y los elogios del presentador estrella | Fuente: Telecinco

Lejos de paralizar su carrera televisiva tras el duro incidente ocurrido en España, la experimentada concursante decidió enfocar su indudable talento hacia el mercado latinoamericano, un territorio donde ha logrado consolidarse como un reclamo de primer nivel para las productoras.

Desde aquel polémico mes de octubre, la trayectoria de Oriana Marzoli ha sumado importantes victorias al otro lado del océano, concretamente en Chile. Allí logró alzarse como la gran triunfadora en los exitosos formatos de convivencia titulados '¿Volverías con tu ex?' y '¿Ganar o servir? De vuelta al pasado'.

Sin embargo, en el complejo mundo de la televisión no todo ha sido alegría, ya que también experimentó un inesperado revés al convertirse en la primera víctima expulsada por los telespectadores de la cadena Telemundo durante su efímera estancia en el programa 'La casa de los famosos de México'.

Este extenso currículum forjado fuera de nuestras fronteras fue uno de los grandes temas de conversación durante su encuentro con el veterano conductor del espacio de sorpresas. El rostro principal de la cadena no escatimó en buenas palabras a la hora de repasar esta fructífera etapa profesional, expresando con total sinceridad su sentir: "Me da mucha alegría verte y me gusta mucho todo lo que estás haciendo y toda la carrera que estás llevando".

Para aportar mayor contexto a la audiencia nacional, el comunicador quiso destacar el inmenso nivel de las producciones en las que ha estado involucrada recientemente la invitada. Para ilustrar perfectamente este punto, el presentador le puntualizó: "Has estado trabajando con gente importantísima y conocidísima allí". Y es que, durante su breve aventura en el mercado mexicano, Oriana Marzoli compartió estrategias y convivencia diaria con figuras del calibre de la reconocida actriz Laura Zapata, el popular actor de telenovelas y actual diputado del Congreso mexicano Sergio Mayer, e incluso con Lupita Jones, la mujer que ostenta el prestigio de ser la primera Miss Universo de su país coronada en el año 1991.

La exigente condición de Oriana Marzoli para firmar un nuevo contrato televisivo

La exigente condición de Oriana Marzoli para firmar un nuevo contrato televisivo | Fuente: Telecinco

A lo largo del bloque de la entrevista, el conductor del formato nocturno valoró enormemente la capacidad innata de la invitada para generar tramas y contenido audiovisual, un talento absolutamente imprescindible para sostener la industria del entretenimiento actual. Reconociendo su brutal impacto en las dinámicas de grupo, le trasladó una reflexión técnica muy clara y directa: "Eres capaz de sacar de quicio a cualquiera en un reality y eso, te tengo que decir, es una ventaja. Es aprendizaje y profesionalidad. Has evolucionado muchísimo". Aprovechando este clima de entendimiento mutuo, planteó el escenario de su anhelado regreso al recordarle un detalle evidente: "Tienes a España muy abandonada desde que te has convertido en estrella internacional".

Ante la obligada pregunta sobre qué factores específicos serían necesarios para verla nuevamente bajo los focos de un encierro español, la respuesta de Oriana Marzoli resultó ser tan sorprendente como pragmática. A diferencia de otros perfiles de la industria, la colaboradora no exigió aplicar vetos a ningún compañero de profesión ni puso sobre la mesa inasumibles peticiones económicas.

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Su único y verdadero requisito de cara a una futura negociación radica exclusivamente en el nivel mediático del grupo que la acompañaría en la aventura: "Estoy esperando al momento exacto para volver al mundo reality. Se me ha quedado la espinita de Gran Hermano VIP. Pero quiero que esta vez sea con los personajes de siempre, los más potentes y la maravilla que todo el mundo espera ver”.

Los fríos datos de audiencia que respaldan el planteamiento de Oriana Marzoli

Los fríos datos de audiencia que respaldan el planteamiento de Oriana Marzoli | Fuente: Telecinco

El órdago lanzado por Oriana Marzoli frente a los millones de espectadores no es producto de la casualidad ni un simple capricho de estrella. Los registros oficiales de seguimiento en nuestro país respaldan punto por punto su teoría sobre la necesidad imperiosa de contar con los verdaderos pesos pesados del corazón para garantizar la rentabilidad de las galas. Esa octava edición en la que ella participó de manera fugaz terminó anotando, lamentablemente, las peores marcas históricas de la franquicia.

Para que te hagas una idea de la magnitud del problema, aquella temporada apenas fue capaz de captar la atención del 12,9% de cuota de pantalla, congregando a menos de un millón de fieles telespectadores en las noches clave. Si comparas de manera directa estas cifras con las épocas verdaderamente doradas del programa, la caída en las gráficas resulta alarmante. El espacio perdió a más de tres millones de televidentes de un plumazo y se dejó por el camino la impresionante cifra de 19,4 puntos de cuota de pantalla respecto a la mítica y recordada edición que terminó ganando Adara Molinero.

Aquella exitosa etapa televisiva llegó a arrasar en la tabla de mediciones con un espectacular 32,3% de seguimiento, reuniendo frente a los televisores a 3.257.000 personas de media. El verdadero secreto de semejante hito residió precisamente en lo que ahora solicita de manera formal Oriana Marzoli para volver a estampar su firma en un contrato.

Aquella casa estuvo habitada por la presencia irrepetible de la añorada periodista Mila Ximénez, acompañada de figuras imprescindibles de la información social patria como Alba Carrillo, Anabel Pantoja o Antonio David Flores. Un nivel de excelencia y conflicto orgánico que, de lograr replicarse en los próximos meses, podría suponer el billete de vuelta definitivo para la venezolana.