Mbappé destapa la llamada de Beckham: "me quiere en la MLS"

Kylian Mbappé ha soltado el bombazo en plena rueda de prensa previa al Francia-Irak de este Mundial 2026: David Beckham le está haciendo la ola para que se vaya a jugar a Estados Unidos. Y no una llamada, varias.

Yo creo que ni el guionista más optimista de Hollywood se esperaba esto. El francés, en modo tranquilo, ha confesado que el inglés le llama 'a menudo'. Palabras textuales. El detalle que ha incendiado las redes no es que le haya llamado una vez, es que la cosa es recurrente. Y él lo ha dicho como quien cuenta que ha desayunado croissant.

Qué ha dicho Mbappé exactamente (y cómo lo ha contado)

Vamos por partes, porque la frase tiene miga. Mbappé explicó que le gusta la cultura americana, 'esa cultura en la que la ambición no tiene límites, en la que no se tiene miedo de decir lo que se quiere hacer. Hasta ahí, normal. Lo bueno vino después, cuando soltó sin que nadie se lo pidiera: 'David me pregunta a menudo si quiero venir algún día a Estados Unidos. Quizá algún día, quién sabe, pero ya veremos'.

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Lo de 'a menudo' es lo que ha encendido la mecha. No te llama un excompañero para tomarte un café: te llama el dueño de un club para decirte que su liga te quiere con los brazos abiertos. Y el tono de Mbappé dejó entrever que no le molesta. Nada de 'no, gracias'. Fue un 'ya veremos' cargado de posibilidades.

Por qué Beckham insiste: la MLS sueña con otro galáctico

David Beckham es propietario del Inter de Miami, que ya fichó a Messi. Pero el inglés quiere más. Con el Mundial 2026 en Estados Unidos, la MLS busca otra estrella que mantenga el foco mediático una vez que pase la Copa del Mundo. Mbappé, con 27 años y en su mejor momento, encaja perfecto en ese plan. No es un retiro de lujo, sería un fichaje de presente.

Además, la MLS lleva años intentando quitarse el sambenito de de 'liga de jubilados'. Un Mbappé de 27 años, no de 35, cambiaría esa narrativa de un plumazo. El francés entrando a 150km/h en Miami o Los Ángeles sería un terremoto comercial y deportivo. Y Beckham, que entiende de marketing como pocos, lo sabe mejor que nadie.

Beckham no ha llamado una vez: le insiste 'a menudo'. Mbappé lo ha soltado con naturalidad, pero el mensaje es claro: la MLS no es solo un sueño de retirada, es un destino que está sobre la mesa ahora mismo.

El detalle que todo el mundo se está saltando: el Mundial 2026 y el timing perfecto

No es casualidad que esta historia explote ahora. Francia disputa el Mundial 2026 en territorio estadounidense, y la fiebre del fútbol está por las nubes. Mbappé hablando de un futuro en Estados Unidos mientras juega allí la Copa del Mundo es una operación de marketing perfecta, intencionada o no. Cada palabra sobre la MLS se amplifica a nivel global, justo cuando la liga quiere vender su producto al mundo.

Mbappé insiste en el 'ya veremos', pero el mensaje cala. La prensa internacional ya lo ha traducido como un 'sí, pero no ahora. El francés tiene contrato en su club actual (sea el PSG, el Real Madrid o quien sea), pero enterrar la posibilidad de un futuro estadounidense sería ingenuo. La MLS ya no es solo un cementerio de elefantes; si alguien como Mbappé da el paso en su madurez, cambia la historia de la liga.

Salseo-O-Meter

Intensidad del dramón: 9/10. Beckham llama 'a menudo', Mbappé no dice que no, y todo esto sucede justo cuando el planeta fútbol mira a Estados Unidos. Si esto no es un culebrón en ciernes, que baje Dios y lo vea.

El chisme en 3 claves (TL;DR)