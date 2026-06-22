La ironía multinube: Microsoft usa AWS para las caídas de GitHub

GitHub lleva meses cayéndose más que un castillo de naipes en medio de un huracán. Y no, no es un problema de mantenimiento rutinario: es el precio de apostarlo todo a la inteligencia artificial sin reforzar los cimientos. La explosión de la programación con agentes de IA —impulsada en buena parte por el propio Copilot de Microsoft— ha saturado hasta la asfixia la infraestructura de la plataforma. Tanto, que la compañía de Redmond ha hecho algo que habría sonado a ciencia ficción hace un año: pedirle ayuda a su archienemigo en la nube, Amazon Web Services.

Según publicó Business Insider recientemente, Microsoft ha sellado una alianza con AWS para aliviar la presion y garantizar que GitHub deje de sufrir parones constantes. La medida es una admisión tácita de que migrar GitHub por completo a Azure, como anunciaron en 2025, no ha sido suficiente. Ni por asomo.

La IA está friendo literalmente los servidores

El problema no es nuevo. En octubre del año pasado, GitHub prometió multiplicar por 10 su capacidad para digerir la avalancha de peticiones que genera el furor por los asistentes de código. Pero esa cifra se quedó corta casi al instante. A principios de 2026, los cálculos internos ya hablaban de necesitar 30 veces más cómputo solo para mantener el servicio en pie.

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La culpa la tienen los agentes de IA que escriben código, depuran, testean y vuelven a generar en bucle, a una velocidad que ningún equipo humano podría igualar. El resultado es un torbellino de operaciones que sobrecarga los servidores y provoca cortes diarios durante horas. Literalmente, durante horas.

El colmo es que esta fiebre por la programación automática la empezó la propia Microsoft con Copilot. Ahora su gallina de los huevos de oro amenaza con romper el corral donde viven millones de desarrolladores.

Un favor que sabe a derrota: AWS al rescate

La decision de apoyarse en AWS tiene una carga simbólica brutal. Microsoft lleva años peleando con Amazon por el dominio del cloud, y que ahora recurra a su rival para mantener operativa su joya más estratégica parece más una rendición táctica que una estrategia multinube premeditada. La compañía lo ha definido como una "estrategia multinube" para garantizar el uptime, pero a nadie se le escapa que suena a parche de urgencia.

El acuerdo incluye capacidad de cómputo cedida por AWS para absorber picos de demanda que Azure no puede manejar sola. No se han dado cifras oficiales, pero las fuentes apuntan a que la inyección de recursos será temporal, al menos sobre el papel. Mientras tanto, la comunidad de desarrolladores respira con cierto alivio, aunque con un ojo puesto en el calendario: cada caída de GitHub paraliza pipelines enteros y cuesta millones en productividad.

GitHub era el estandar, pero si se cae cada dos por tres por culpa de la IA, se convierte en un estándar poco fiable.

Desarrolladores que huyen y una plataforma que no da más

El descontento no es teórico. En abril pasado, Mitchell Hashimoto, creador de Ghostty y usuario de GitHub durante 18 años, anunció públicamente que abandonaba la plataforma. "Este lugar ya no es apto para trabajar en serio si te bloquea durante horas al día, todos los días. Ya no es un lugar agradable para mí. Quiero que mejore, pero también quiero programar. Y ya no puedo programar con GitHub", escribió.

Su caso no es aislado. En foros y redes, la queja se ha convertido en un runrún constante: la fiabilidad ya no es el fuerte de GitHub. Y cuando un desarrollador pierde la confianza en la herramienta que aloja su código, el problema pasa de técnico a existencial.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La situación es tan irónica que roza el meme: Microsoft usando AWS para sostener su propia joya. Pero el problema de fondo es muy serio. La explosión de la IA está dejando obsoleta la infraestructura más rápido de lo que pueden parchearla, y la solución no pasa solo por comprar más servidores — sino por repensar cómo se escala el código que genera código.

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El resumen para vagos (TL;DR)