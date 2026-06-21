Bezzecchi rompe a llorar y pide perdón al comisario al que agredió tras la sprint de Brno

Agárrate porque lo de Marco Bezzecchi en el GP de la República Checa es de esas imágenes que se te quedan grabadas. El líder del Mundial de MotoGP ha terminado este sábado llorando desconsolado en brazos del comisario al que agredió horas antes. Sí, has leído bien. El drama ha sido máximo en Brno.

Tras la sprint, el italiano perdió los papeles de una manera que ni él mismo termina de explicarse. Cayó al suelo, la frustración le pudo y acabó propinando un manotazo a un 'marshall' que solo hacía su trabajo. La sanción fue inmediata y durísima: fuera de la carrera del domingo. Sin recurso posible.

El llanto más sincero del paddock y un regalo de guantes

Pero aquí viene el giro que nadie se esperaba. Cuando el foco ya estaba en la sanción y en el ridículo mundial, Bezzecchi ha hecho algo que no se estila en la élite. Se ha presentado esta misma mañana en la zona de comisarios, en scooter, con la cara descompuesta, y se ha fundido en un abrazo con el marshal al que había agredido.

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Ha llorado. Sin poses ni notas de prensa. Un tío roto que reconoce que la ha cagado. Para rematar la escena, le ha regalado sus guantes de piloto. Un gesto de esos que valen más que cualquier comunicado oficial. Luego, con la misma humildad, ha pedido disculpas al resto de comisarios de la zona.

En un paddock acostumbrado a la pose, un tío roto en llanto bajándose de un patinete es lo más sincero que ha dado MotoGP en meses.

La penitencia no se ha quedado ahí. El de Rímini colgó un post en Instagram con un tono que ya quisieran muchos manuales de gestión de crisis: "Quisiera disculparme con toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista. Lo siento mucho porque sé el gran esfuerzo y sacrificio que hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad. Este comportamiento es inaceptable e injustificable".

Poco más se puede añadir. Bezzecchi no ha dormido en toda la noche, según confirmó el CEO de Aprilia Racing, Massimo Rivola. Y se nota. La reacción en redes ha pasado del linchamiento inicial a un respeto perplejo. Porque aquí el error es grueso, pero la manera de enmendarlo es de primero de humanidad.

Aprilia recula y acata: "No toleramos esto"

Aprilia había presentado una apelación que los comisarios tumbaron con un argumento impecable: la adrenalina y la frustración no excusan una agresión física al personal de pista. Los de Noale aún tenían cinco días para escalar al Tribunal de Apelación. Pero esta mañana han anunciado que lo dejan estar.

"Pedimos disculpas al comisario, aceptamos la sanción, como equipo no toleramos este tipo de comportamientos", ha soltado Rivola en DAZN. Aprilia ha pasado en 24 horas de recurrir por "desproporcionada" a aceptar el castigo sin más. Un volantazo que deja claro que, puertas adentro, saben que la imagen era indefendible.

Rivola también tiró de lectura humana, no solo corporativa: "Marco se siente descorazonado; recordemos que son chavales que hacen récords de velocidad y hacen ciertas situaciones en un pico de adrenalina, pero eso no justifica, en cualquier caso, el hecho". Traducción: el chico está roto, pero se ha ganado el sofá el domingo.

El Mundial de MotoGP se queda así sin su líder en la carrera larga. Una sanción que escuece en lo deportivo, pero que deja una lección de humildad pocas veces vista. Bezzecchi ha perdido una carrera, pero quizá ha ganado algo más valioso: el respeto de un paddock que no perdona la soberbia.

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El salseo en 3 claves (TL;DR)

¿No tienes tiempo para el dramón completo? Te lo resumo en tres golpes: