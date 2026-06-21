Steam Summer Sale 2026 arranca el 25 de junio: descuentos masivos hasta el 9 de julio

La cartera se te va a quedar tiritando a partir del 25 de junio, pero esta vez tiene sentido. Valve acaba de confirmar que el Steam Summer Sale 2026 arranca a las 19:00 (hora peninsular) y se alarga hasta el 9 de julio. Dos semanas de descuentos masivos que, como cada año, convierten tu lista de deseados en un campo de minas financiero.

La fecha exacta (porque pasárselo sabe fatal)

El pistoletazo de salida se da el jueves 25 de junio a las siete de la tarde, justo cuando se refresca la tienda. En Canarias arranca a las 18:00. Si estás al otro lado del charco: Argentina, Chile y Uruguay lo ven a las 15:00, México al mediodía. Para los compradores noctámbulos de España peninsular, cero excusas.

La clausura está fijada para el 9 de julio a la misma hora. Es decir, tienes justo el tiempo que queda de junio y la primera semana de julio para decidir si Elden Ring merece por fin un hueco en tu biblioteca. Spoiler: sí.

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Lo que sabemos de los descuentos (y lo que no)

Valve no ha publicado la lista completa — nunca lo hace hasta el segundo exacto en que empieza la fiesta — pero el patrón de años anteriores nos da pistas sólidas. Títulos AAA recientes como Dragon's Dogma II o Helldivers 2 se asoman con recortes del 20-30%. Juegos de 2024-2025 bajan al 40-60%. Y luego está el foso de los indies y clásicos, donde los porcentajes se vuelven obscenos: Hades por 5 pavos, Stardew Valley a 8, ese Amnesia que juraste probar a 2 euros.

Lo gordo, como siempre, son los bundles y las colecciones completas. Valve sabe que el verdadero drama no es comprar un juego, es comprar diez que luego acumulan polvo digital. Pero bueno, de eso va el verano.

Llevo años diciéndolo: el Steam Sale es el único evento del año donde ahorrar dinero sin querer gastarlo es un arte.

Por qué este sale importa más que nunca

Steam lleva desde 2007 celebrando rebajas estacionales, pero la edición de 2026 llega en un momento curioso. Con la Switch 2 asentada y la base instalada de PC más alta que nunca (gracias, Steam Deck OLED y portátiles gaming asequibles), el catálogo de PC está en su pico. Las third-party ya no esconden sus juegos en PC; las lanzan simultáneamente y, a menudo, en mejor estado técnico.

Además, la política de reembolsos de Steam (menos de 2 horas jugadas y 14 días desde la compra) quita el miedo a clavarse. Te compras ese Brotato-Doom-Diablo que apareció en el radar, lo pruebas 45 minutos, y si no te engancha, devuelves el dinero. Sin dramas.

La única sombra: las rebajas se han vuelto tan predecibles que el factor sorpresa se diluye. Pero cuando el catálogo es este y los precios caen en picado, quejarse es de primero de gamer malcriado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un lanzamiento, es una tradición que nunca falla. Los descuentos serán bestiales, la cartera sufrirá, y todos acabaremos comprando al menos un juego que no jugaremos. La única rebaja de nota es que ya sabemos exactamente lo que va a pasar. Pero da igual: es verano, hace calor, y jugar en PC es la mejor excusa para no salir de casa.

El resumen para vagos (TL;DR)