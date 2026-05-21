Bonoloto
El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
Bonoloto
El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
Últimas noticiasEstilo de vida

Resultados del sorteo de la Bonoloto del 20 de mayo

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto que se ha celebrado esta última noche.

Qué!

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 20 de mayo, ha estado formada por los números 43, 31, 14, 8, 7 y 28. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.325.603 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 13.515 de Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona), situado en Carretera de Barcelona, 58 y en el nº 35.595 de Gijón (Asturias), situado en Carretera Costa, 82.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 22 de Bilbao (Bizkaia) situada en Elizondo, 2-Lonja y en la nº 8 de La Línea de la Concepción (Cádiz), situada en Paseo de la Velada, s/n.

Publicidad
Artículo anterior
Wanda Nara
Wanda Nara suelta un zasca a sus críticos: "Es divertido que se molesten"
Artículo siguiente
Las 3 prendas más deseadas de Zara y Mango para conseguir el outfit perfecto de Nochebuena... y por menos de 40 euros
He encontrado cinco vestidos largos de Mango que parecen de lujo (y cuestan menos de 80 €)
Publicidad