Resultados del sorteo de la Bonoloto del 20 de mayo

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 20 de mayo, ha estado formada por los números 43, 31, 14, 8, 7 y 28. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.325.603 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor nº 13.515 de Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona), situado en Carretera de Barcelona, 58 y en el nº 35.595 de Gijón (Asturias), situado en Carretera Costa, 82.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 22 de Bilbao (Bizkaia) situada en Elizondo, 2-Lonja y en la nº 8 de La Línea de la Concepción (Cádiz), situada en Paseo de la Velada, s/n.