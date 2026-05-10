La escalera rota del empleo: Cómo la IA está eliminando el primer trabajo de los recién graduados

¿Y si el problema no es que los jóvenes no quieran trabajar, sino que el trabajo para el que se formaron ya no existe? En España, el desempleo juvenil ronda el 25%, casi tres veces más que la tasa general, y no es solo una cuestión de crisis económica o falta de experiencia.

Algo más profundo está pasando: la inteligencia artificial está absorbiendo en silencio los puestos de entrada que históricamente servían como primera oportunidad real para quienes acaban de terminar la universidad. Y los datos ya no dejan margen para el optimismo fácil.

El trabajo júnior, la primera víctima de la IA en España

Según un informe de InfoJobs y Esade publicado en marzo de 2026, las vacantes tecnológicas que no exigían experiencia previa cayeron un 41% en 2025, lo que equivale a unas 6.000 ofertas de trabajo menos en un solo año. No es una tendencia difusa: es una señal directa de que la automatización está devorando la puerta de entrada al mercado laboral.

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El CEO de Anthropic, Dario Amodei, lo describió sin rodeos a finales de 2025: la IA eliminará buena parte de los trabajos de entrada en derecho, finanzas y consultoría en apenas cinco años. Las tareas que antes entrenaban a los profesionales jóvenes —revisión de documentos, análisis básico, redacción de informes— son precisamente las que la IA ejecuta más rápido y con menor coste que un recién graduado.

Por qué este trabajo desaparece antes de que puedas pedirlo

Cuando un universitario termina la carrera, su valor inmediato en el mercado de trabajo suele concentrarse en tareas de nivel inicial: organizar datos, redactar informes, revisar contratos o escribir código básico. El problema es que ese catálogo de tareas coincide exactamente con lo que mejor hace la IA generativa hoy. El concepto de empleo júnior como escalón de aprendizaje está siendo absorbido por herramientas que no cobran, no se cansan y no piden aumento.

La consultora Funcas estima en su informe de 2026 que España podría perder entre 1,7 y 2,3 millones de empleos en la próxima década, con efecto neto negativo de al menos 400.000 puestos. Y los más frágiles ante ese escenario son, precisamente, los que aún no tienen experiencia acumulada que ofrecer como defensa.

Los sectores donde el trabajo de entrada ya no existe

La EPA del primer trimestre de 2026 muestra caídas preocupantes: el empleo en telecomunicaciones retrocedió un 9,4% en un año, y los perfiles de programación y consultoría acumulan 14.000 puestos de trabajo volatilizados desde otoño de 2024. El responsable de Digitalización de UGT lo resume sin eufemismos: "Esto no es una casualidad, es manifiesta causalidad."

Pero el fenómeno va más allá del sector tech. El análisis de datos, la atención al cliente, los servicios administrativos y la redacción de contenidos son campos donde el empleo júnior se ha contraído de forma sistemática. Jóvenes formados en comunicación, derecho o ADE encuentran que las empresas prefieren un modelo de IA a contratar a alguien que tardará meses en ser productivo.

Lo que nadie le cuenta al graduado sobre el trabajo en 2026

Las universidades españolas siguen formando a sus estudiantes para un mercado que ya no existe, según denuncia un artículo de Cinco Días de abril de 2026: el 90% de los universitarios ya usa IA por su cuenta, pero las instituciones apenas han adaptado sus planes de estudio a esta nueva realidad. La brecha no es tecnológica, es pedagógica y estratégica.

El trabajo del futuro inmediato no pedirá que sepas hacer cosas que la IA también hace: pedirá que sepas dirigir, supervisar y mejorar lo que la IA produce. Esa capacidad no se adquiere en un aula tradicional, sino en entornos laborales reales que, paradójicamente, ya no contratan a perfiles sin experiencia.

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Sector Caída en trabajo júnior Causa principal Tecnología / IT -41% en vacantes sin experiencia (2025) Automatización de código y análisis Telecomunicaciones -9,4% en empleo total (2025-2026) Sustitución por IA en soporte y gestión Consultoría y servicios web -14.000 puestos desde oct. 2024 IA generativa en análisis y documentación Derecho y finanzas Fuerte presión según Amodei (Anthropic) IA en revisión documental y contratos Administración general Reducción progresiva en perfiles entry-level Automatización de tareas repetitivas

El trabajo que viene: cómo los graduados pueden subir una escalera que se está reconstruyendo

El Foro Económico Mundial estima que el 42% de las tareas laborales estarán automatizadas en 2027, pero también prevé la creación de millones de empleos nuevos en IA, ciberseguridad y sostenibilidad. El reto para los recién graduados no es competir contra la IA, sino aprender a trabajar con ella antes de que otros lo hagan primero.

La clave, según los expertos, pasa por tres ejes concretos: dominar herramientas de IA generativa como ventaja diferencial, desarrollar habilidades que la automatización no puede replicar —pensamiento crítico, negociación, gestión de relaciones— y aceptar que el primer trabajo real quizá no llegue por la vía tradicional, sino a través de proyectos freelance, colaboraciones o roles híbridos que las empresas están comenzando a crear. La escalera está rota, sí, pero los que la están reconstruyendo ya empezaron.