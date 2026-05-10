GTA VI: el tráiler 3 se acerca tras los correos de PlayStation y el misterio de Game Informer

Rockstar no ha dicho ni mu. Pero PlayStation y Game Informer sí. Y cuando esas dos fuentes se ponen a mandar correos y a censurar portadas, la comunidad de Grand Theft Auto VI se convierte en un hervidero de teorías, capturas de pantalla y nervios a flor de piel. La semana que viene huele a tráiler 3.

El correo de PlayStation que ha encendido todas las alarmas

Varios usuarios con GTA VI en su lista de deseados de la PlayStation Store pero sin una PS5 han empezado a recibir correos de la propia PlayStation. El mensaje, limpio y directo, les recuerda que el juego sale el 19 de noviembre de 2026 y les anima a hacerse con la consola para estar preparados. No es una técnica de marketing sutil, precisamente, pero funciona: en Twitter ya hay hilos kilométricos con capturas y la palabra 'reservas' flotando en cada esquina.

El timing es demasiado oportuno. PlayStation no suele mandar este tipo de correos a menos que espere un pico de interés inminente. Y lo de 'inminente' es literal: los rumores apuntan a que el martes 12 de mayo podría ser el día elegido por Rockstar para soltar el tráiler 3. Los dos anteriores también cayeron en martes, así que la lógica, aunque sea supersticiosa, tiene miga.

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Game Informer y las cuatro palabras censuradas

Por si el correo de PlayStation fuera poco, Game Informer ha enviado un avance de su próxima portada. En el mail, el nombre del juego aparece como 'REDACTED', cuatro veces. La revista lleva años siendo uno de los medios de confianza de Rockstar: la portada de GTA V en su momento fue historia pura del videojuego. Que ahora insinúen un anuncio misterioso la misma semana no es casualidad, es un patrón.

Algunos dicen que podría ser un juego distinto. Yo me lo creeré cuando el Joker pague impuestos. La probabilidad de que Rockstar elija justo esta semana para promocionar otra IP y que, además, coincida con los correos de PS5 y los movimientos extraños en la tienda, es minúscula. Esto es GTA VI y casi que podemos olerlo.

Rockstar y el arte de dosificar el hype: ¿por qué el 12 de mayo es la fecha clave?

La PlayStation Store lleva unos días rara. Hace apenas unas horas, la sección de ofertas desapareció por completo y, cuando volvió, lo hizo con una fecha de inicio para la nueva promoción: el miércoles 13 de mayo. Parece que están despejando el terreno para algo grande, y no es una oferta de FIFA. Abrir reservas justo después del tráiler 3 encaja a la perfección con el modus operandi de Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, que ya dejó caer que los pedidos anticipados llegarían 'en el momento adecuado'.

La comunidad no necesita más pistas. Llevamos meses con filtraciones dosificadas, teorías sobre la ubicación en Vice City y un hype que solo Rockstar sabe manejar sin que explote. Pero esta vez, la conjunción de señales —correos, portada censurada, store fantasma— es demasiado ruidosa para ignorarla. Si el tráiler 3 no llega la semana que viene, alguien en marketing debería dedicarse al póker, porque ha hecho un farol de campeonato.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Rockstar tiene a la comunidad en el punto exacto de histeria colectiva: los correos de PS5 son un movimiento agresivo pero lógico, y el historial de Game Informer aporta peso histórico. Si abren reservas, se colapsa hasta el servidor de la ONU.

El resumen para vagos (TL;DR)