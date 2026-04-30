Un penalti de Julián Álvarez salva al Atlético ante el Arsenal en el Metropolitano

El Metropolitano se quedó con ganas de fiesta y con la sensación de que esto se decide en Londres. Empate a uno entre Atlético y Arsenal en la ida de semifinales de Champions, con dos penaltis, dos protagonistas claros y una eliminatoria abierta de par en par.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Semifinal de Champions, polémica arbitral, dos penaltis discutidos y Julián Álvarez rescatando al Atlético desde los once metros. La vuelta en el Emirates va a ser una bomba.

Lo que pasó: dos penaltis, mil discusiones

Vamos por partes. El Arsenal pegó primero con un penalti que Gyökeres no perdonó. El sueco firmó el 0-1 con la frialdad del que lleva todo el año marcando en partidos grandes, y por un momento pareció que el Metropolitano se venía abajo. Spoiler: ni de lejos.

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El Atlético respondió con la jerarquía de los partidos importantes. Ocasiones, pelotazos a la línea de fondo, faltas que el VAR revisó con calma de domingo y una grada que no soltó al equipo ni cuando el resultado pintaba feo. Lo de siempre, vaya.

El empate llegó también desde los once metros. Julián Álvarez transformó el penalti con la sangre fría de campeón del mundo y mandó a la grada a un éxtasis que duró lo que dura un suspiro en estas eliminatorias. Tela.

Por qué la vuelta en el Emirates va a arder

Aquí viene lo bueno. Un 1-1 en casa nunca es buen resultado para el Atleti en una semifinal, eso lo sabe cualquiera que haya sufrido a este equipo en Europa. Pero tampoco es una sentencia. El Arsenal de Arteta lleva todo el curso jugando bien fuera de casa, eso sí, y el Emirates con noche de Champions es un escenario complicado de gestionar.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: el Atlético sacó el partido sin que se le notara la baja de medio centro creativo, algo que hace seis meses parecía imposible. Simeone está pivotando hacia un equipo más vertical, menos bunker, y eso, en el Emirates, puede ser una virtud o un suicidio. El cuadro oficial de la competición deja claro que quien pase se mide al ganador del otro cruce. Premio gordo.

Para Gyökeres es la enésima demostración de que su fichaje fue de los grandes aciertos del Arsenal, y para Julián Álvarez, otra noche en la que confirma que el Atleti hizo bien en gastar lo que gastó. Dos delanteros en su pico de forma. Caos, pero caos del bueno.

La lectura: por qué este Atleti no es el de otras veces

Aquí va la opinión sin medias tintas. Hay un patrón que se repite en las eliminatorias europeas del Atleti de los últimos años: ida correcta, vuelta sufriendo, y eliminación con épica triste. Pasó contra el City, pasó contra el Dortmund. Este equipo da la sensación de haber roto ese guion, y lo digo después de ver el partido entero dos veces.

La diferencia está en la mentalidad ofensiva. El Atleti del 2022 habría salido al Emirates a defender el 1-1 desde el minuto uno. Este, con Julián, con Griezmann como referencia, con un Simeone que ha aceptado que su equipo puede salir a por el partido, va a competir de tú a tú. La historia reciente de la competición nos dice que las eliminatorias se resuelven en los detalles, y aquí los detalles van a ser quién aguanta mejor los primeros 20 minutos en Londres.

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El miércoles que viene en el Emirates va a ser de los que se cuentan luego. Avisados quedáis.

El chisme en 3 claves (TL;DR)