Paga su boda con un Charizard: vende 3 cartas de Pokémon por 44.000 libras

Andrew Braund subió al ático buscando trastos viejos y bajó con la entrada para pagarse la boda. En una caja olvidada desde su infancia tenía tres cartas de Charizard que acaban de venderse por 44.000 libras en una subasta tras décadas guardadas en el ático. Sí, hablamos de cromos.

El tipo no es coleccionista profesional ni dropshipper de TCG con canal de YouTube. Es un británico cualquiera que estaba ordenando cosas antes de mudarse y se topó con un pequeño tesoro que su yo de diez años había guardado por instinto. La historia, contada por la BBC y replicada después por IGN España, ha hecho lo que tenía que hacer: convertirse en virus instantáneo en TikTok y X.

Qué cartas eran y por qué valen una boda

Las tres piezas son ediciones tempranas del set base de Pokémon Trading Card Game, lanzado en occidente a finales de los 90. La joya de la corona era un Charizard holográfico de primera edición en estado prácticamente impecable, una de las cartas más codiciadas del coleccionismo Pokémon junto con el Pikachu Illustrator y el Charizard Shadowless.

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El precio no sale de la nada. En los últimos cinco años el mercado de TCG vintage se ha vuelto loco: pandemia, Logan Paul abriendo cajas en directo por seis cifras, y una generación que ahora tiene poder adquisitivo y nostalgia activa. La combinación es explosiva. Una carta que en 1999 te cambiabas por un bocata vale hoy lo que un coche de gama media. Y si está sin tocar, dentro de funda y con el centrado correcto, hablamos de pisos.

Para hacerte una idea: el Charizard Base Set 1ª edición en grado PSA 10 (la máxima puntuación de conservación que otorga la Professional Sports Authenticator) ha llegado a superar los 400.000 dólares en subastas privadas. Las de Andrew no estaban en ese nivel cumbre, pero tres cartas raras juntas, bien conservadas, suman lo que suman.

El detalle que todo el mundo está pasando por alto

Lo bonito de la historia no es la cifra. Es la pregunta que deja en el aire: cuántas cartas como estas están sepultadas en áticos de medio mundo. Porque si tú tienes tu generación, tu hermano mayor o tu primo tienen carpetas, álbumes y cajas de zapatos llenas de cromos a los que nadie ha mirado en veinte años.

El propio coleccionismo ha cambiado. Ya no es un señor con lupa en una feria; es un mercado financiarizado con grading profesional, plataformas como Pokémon TCG moviendo millones, ediciones limitadas que se agotan en segundos y reventas inmediatas. The Pokémon Company lo sabe y lleva años intentando contener la especulación con reimpresiones que, paradójicamente, alimentan más el hype del original. Pez que se muerde la cola.

¿Es sostenible? A ver. El precedente es complicado. Hace cinco años pasó algo parecido con los cromos deportivos vintage en Estados Unidos: fiebre, picos absurdos, y luego un enfriamiento del 30-40% en piezas de gama media. El top siguió subiendo, eso sí. La gama media se desinfló. Si el mercado Pokémon imita esa curva, las cartas excepcionales como un Charizard en buen estado van a seguir siendo un activo. Las del montón, no tanto.

Mi lectura: si tienes cartas viejas en casa, antes de venderlas en Wallapop por 20 euros, dedica una tarde a buscarlas en una guía de precios actualizada. Puedes financiar la entrada del piso. O al menos el catering. Y si encuentras algo serio, llévalo a graduar antes de cualquier movimiento. Una carta sin grado puede valer la mitad que la misma carta puntuada por PSA.

Caos, pero caos rentable.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No por la noticia (que es anécdota perfecta de domingo), sino por lo que destapa: el coleccionismo Pokémon sigue siendo el activo nostálgico más activo del planeta. Si tienes ático, ya sabes lo que toca este finde — antes de que tu pareja te pregunte por qué hay cartas por todas partes.

El resumen para vagos (TL;DR)