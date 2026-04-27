El fraude del vino desangra a España con pérdidas de 380 millones y miles de empleos perdidos

Las falsificaciones en el sector del vino y las bebidas espirituosas no son un problema menor. Solo en España, generan pérdidas de unos 380 millones de euros al año y la destrucción de más de 1.100 empleos, según datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

En el conjunto de la Unión Europea, el impacto económico asciende a 1.300 millones de euros y cerca de 5.000 puestos de trabajo menos. Estas cifras reflejan una realidad delictiva que drena recursos de la economía nacional y pone en riesgo la estabilidad de un sector estratégico.

Más allá de los datos económicos, el fraude afecta directamente a la confianza del consumidor y a la reputación de marcas y denominaciones de origen. Ante este escenario, el sector ha intensificado su lucha con nuevas herramientas, desde mejoras en el diseño del packaging hasta sistemas digitales que convierten cada botella en un producto único y rastreable. El objetivo es blindar el mercado frente a redes organizadas que aprovechan cualquier brecha en la cadena de suministro para introducir producto falso.

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EL FRAUDE DEL VINO QUE RESTA CREDIBILIDAD A LAS MARCAS ESPAÑOLAS

A principios de 2025, la Guardia Civil desmanteló una red internacional dedicada al comercio ilegal de vino con Denominación de Origen Rioja. La investigación permitió identificar en Vietnam hasta 17 marcas fraudulentas que utilizaban esta etiqueta de forma indebida.

Entre ellas se encontraban nombres como Beronica, Luxiumwine, 1910, 1/One, El Agar, Rozita, Marina, 1920, Ebro River, Bottle 1965, Vinaria de Luxium, Luxium Discovery, Cañas, Alto Rioja, Mauricio, 16 Pineal Ebro, Enriqueta y María Rivera.

El fraude del vino destruye 1.100 empleos y cuesta 380 millones de euros anuales en España Fuente: Freepik

Erradicar la lacra de las falsificaciones es fundamental para preservar la confianza de los consumidores y mantener la reputación de las bodegas y marcas. La presencia de estas redes en mercados internacionales demuestra que el problema es una amenaza global que requiere una respuesta coordinada.

Las técnicas de falsificación son variadas y cada vez más sofisticadas. Van desde el relleno de botellas originales con vino de menor calidad hasta la fabricación completa de envases, etiquetas y cierres.

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE LOS VINOS COMO RECLAMO

No solo se falsifican vinos muy especiales, escasos o icónicos, sino en ocasiones vinos más democráticos en los que se destaca la denominación de origen como reclamo. Es común la imitación de las marcas más reputadas, donde se replican los colores, las denominaciones o la forma de presentación de los productos más protagonistas para confundir al comprador.

Ante este escenario, el diseño de la botella de vino se ha convertido en un elemento clave contra el fraude. Se utilizan actualmente botellas con moldes exclusivos, grabados en el vidrio, sistemas de cierre inviolables, tintas de seguridad, relieves o microelementos difíciles de replicar.

Estas medidas son la primera barrera para dificultar la copia y, al mismo tiempo, permiten detectar manipulaciones como el rellenado de botellas originales, una de las prácticas más extendidas en el sector de lujo.

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Más allá del diseño, el sector vinícola está apostando por sistemas avanzados de trazabilidad. Códigos únicos, serialización, etiquetas digitales y códigos QR permiten seguir el recorrido de cada botella desde su origen hasta el punto de venta. En este sentido, el uso de tecnología NFC está cobrando fuerza. Se trata de un sistema tecnológico, el mismo que permite los pagos móviles, que se ha incorporado en etiquetas o tapones de las botellas.

​Botellas inteligentes contra las redes ilegales para salvar el negocio del vino Fuente: Freepik

Gracias a esta tecnología, el cliente puede verificar datos como la añada, el número de serie y el lugar de venta con solo acercar su móvil a la botella. Cualquier herramienta que ayude al consumidor a verificar la trazabilidad de los productos es positiva, aunque estos sistemas deben ser difíciles de replicar por los falsificadores y, paralelamente, asequibles para las bodegas desde una perspectiva operativa y de costes.

La innovación es la respuesta necesaria ante un fraude que evoluciona al mismo ritmo que los sistemas de seguridad.

UN CONTROL EN EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE LOS VINOS

La solución al problema no depende exclusivamente de la tecnología aplicada al envase. El control de los canales de distribución y la compra en puntos autorizados siguen siendo factores determinantes. Adquirir el producto en establecimientos de confianza reduce significativamente el riesgo de encontrarse con falsificaciones en el mercado. La vigilancia debe ser constante en toda la cadena, desde que el vino sale de la bodega hasta que llega al lineal del supermercado o a la mesa del restaurante.

Con todo, frenar el mercado negro del vino es una necesidad para la economía y la imagen del sector. Los millones perdidos y el recorte de empleos son la parte visible de un fraude que rompe la confianza del comprador.

Con el uso de rastreo digital, envases avanzados y un control estricto del transporte, las bodegas buscan eliminar las redes ilegales que amenazan la integridad del producto español. Asegurar que lo que dice la etiqueta es lo que contiene la botella es el único camino para proteger una industria clave.