Hoteles baratos: Google ahora te avisa si baja el precio de un alojamiento específico

La mayoría de las personas hoy en día recurre a Google cuando tiene que planificar un viaje o una escapada, tanto para poder encontrar lugares de interés como para intentar localizar hoteles baratos o aquellos alojamientos que mejor encajen en lo que buscan. Para encontrar los mejores precios es habitual hacer numerosas consultas.

Sin embargo, para simplificar esta búsqueda y poder encontrar siempre la opción más económica, ahora la compañía con sede en Mountain View ha decidido incorporar una nueva función que te avisa si baja el precio de un alojamiento específico, una nueva forma de poder rastrear precios para encontrar las mejores oportunidades.

GOOGLE TE AYUDA A ENCONTRAR HOTELES BARATOS

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Muchas personas ya están buscando el destino para sus vacaciones de verano, donde las opciones más populares suelen debatirse entre la playa y la montaña, pero hay quienes prefieren ir más allá de España y prefieren buscar destinos en otras ciudades de Europa o el resto del mundo.

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Aquellos usuarios que deciden montarse en un avión para desplazarse a miles de kilómetros casi siempre suelen recurrir a Google para ver qué opciones de hoteles y vuelos son los más económicos y así poder ahorrar dinero al organizar las vacaciones.

Por lo general, la plataforma más utilizada para buscar vuelos más económicos es Google Flights, pero con la finalidad de ampliar las herramientas que los usuarios puedan tener a su disposición para ahorrar en sus viajes, Google ha lanzado una nueva función.

Esta posibilita que los usuarios puedan rastrear los precios de hoteles específicos. Hasta ahora, el buscador permitía monitorizar la variación de los precios a nivel general en una ciudad, pero ahora va un paso más allá al permitir poner la vigilancia sobre alojamientos específicos.

ASÍ ES LA NUEVA FUNCIÓN DE GOOGLE PARA AHORRAR EN HOTELES

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En los hoteles, donde las reseñas cuentan más de lo que parece, pueden variar los precios en función de distintas circunstancias y factores. Ahora, Google permitirá hacer un seguimiento de los precios, pudiendo incluso activar un interruptor de "seguimiento de precios".

Para ello habrá que buscar un hotel específico por su nombre y activarlo. A partir de ese momento, si hay cambio en los precios, se recibirá una notificación por correo electrónico para que puedas reservar a un mejor precio.

Gracias a esta nueva función, los usuarios pueden saber si el hotel que les interesa para las vacaciones ha bajado de precio para las fechas elegidas, lo que supone una gran ayuda para poder encontrar opciones más económicas o bien continuar adelante con el alojamiento seleccionado.

Cabe tener en cuenta que la función ya se ha comenzado a desplegar para cuentas con configuración en español e inglés, cubriendo tanto la interfaz de búsqueda general como en el portal especializado de hoteles que ofrece Google.

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OTROS TUCOS PARA AHORRAR EN LAS VAACCIONES CON GOOGLE

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En una nueva era, en la que el uso de la IA en la planificación de viajes está cargado de riesgos inesperados, nos encontramos con que Google sigue siendo clave para elegir las vacaciones. Existen algunos pequeños trucos que nos pueden ayudar a la hora de encontrar mejores precios.

Uno de ellos tiene que ver con usar navegación privada antes de buscar un hotel o un vuelo, ya que de esta forma se consiguen precios más económicos. El motivo es que las cookies suelen ocultar las ofertas más asequibles, y de esta manera se evitan.

Asimismo, otra buena opción para encontrar vuelos baratos es recurrir a servicios de VPN, que pueden ser de gran utilidad. En este caso, simulando que visitamos un alojamiento o vuelo desde otro lugar del mundo, se puede conseguir que salga más económico por el valor de la moneda del país.