Kimi Code es el rival chino de Claude que cuesta 10 veces menos

China vuelve a meter el dedo en el ojo a Silicon Valley, esta vez con un agente que programa solo y cuesta una décima parte que Claude Code. Se llama Kimi Code y viene firmado por Moonshot, los mismos del modelo Kimi K2. La pregunta del millón: ¿hype justificado o más humo con bandera roja?

Qué hace exactamente este Kimi Code

Kimi Code es básicamente un agente de programación en línea de comandos, primo directo de Claude Code de Anthropic, pero de código abierto y con licencia permisiva. Le pides que arregle un bug, que monte una API o que refactorice medio repositorio, y se pone a ello sin que tengas que copypegar prompts hasta el aburrimiento. Bajo el capó tira del modelo Kimi K2, el LLM (modelo de lenguaje grande) que Moonshot soltó hace meses y que ya dejó al sector mirando de reojo.

El detalle que todo el mundo está pasando por alto: el coste. Según los datos que ha publicado la propia Moonshot en su web oficial, Kimi Code sale unas diez veces más barato que Claude Code en coste por token procesado. Para quien programa todos los días apoyándose en un agente, eso no es un descuento simpático, es la diferencia entre pagar la suscripción de tu bolsillo o pelearte con el departamento de finanzas de tu empresa.

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Por qué esto se parece sospechosamente al momento DeepSeek

A principios de 2025 DeepSeek hizo temblar las acciones de Nvidia con un modelo que rendía como los grandes a coste de chiringuito. Ahora Moonshot repite la jugada pero en el terreno donde Anthropic se sentía cómoda: la programación asistida. Y este es el patrón que China lleva un año perfeccionando — modelo competente, abierto, barato, y que se publica en GitHub para que cualquiera lo audite o lo monte en su propia infraestructura.

El código y los pesos están en el repositorio oficial de Moonshot AI en GitHub, lo cual significa dos cosas. Una: que cualquiera con una GPU decente puede levantar su propia instancia sin pagar a nadie. Dos: que la comunidad open source va a empezar a hacer forks, optimizaciones y comparativas en cuestión de días. Cuidado con esto, porque es exactamente el ciclo que convirtió a Llama en estándar de facto para muchos equipos.

El precedente: cuando lo barato se come a lo caro

Aquí es donde toca poner las cosas en perspectiva. Cursor, Windsurf, Copilot, Claude Code, Codex de OpenAI… el mercado de agentes de programación está saturado, y casi todos comparten un mismo problema: cobran como si fuesen indispensables. Cuando DeepSeek demostró que se podía entrenar un modelo competitivo por una fracción del presupuesto de OpenAI, la narrativa de que la IA puntera requiere miles de millones se rompió un poco. Kimi Code juega esa misma carta, pero aplicada a un caso de uso muy concreto y muy lucrativo.

¿Significa esto que Anthropic debería estar nerviosa? A corto plazo, no demasiado: Claude Code sigue teniendo mejor integración con el ecosistema empresarial occidental, soporte enterprise serio y un nombre que tranquiliza a los CTOs. Pero a medio plazo, si Kimi Code rinde de verdad, la presión sobre los precios va a ser inevitable. Ya lo estamos viendo en otros segmentos. La cuestión es si los desarrolladores europeos y americanos confiarán infraestructura crítica a un modelo chino — y ahí entran factores que no son técnicos, sino geopolíticos. El próximo movimiento de Anthropic, que tiene keynote en mayo, va a ser revelador.

Mientras tanto, los developers más curiosos ya están descargando los pesos y haciendo benchmarks por su cuenta. Como debe ser.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Si los benchmarks aguantan el contacto con la realidad, esto es el DeepSeek de los agentes de programación: open source, una décima del coste y con la comunidad detrás. La duda no es técnica, es de confianza geopolítica — y eso lo decide cada equipo.

El resumen para vagos (TL;DR)