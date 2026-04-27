Willy Bárcenas destapa en Cuarto Milenio lo que pasa en casa de sus padres

Willy Bárcenas se sentó anoche en el plató de Cuarto Milenio y soltó un relato que tiene a media España hablando del tema desde primera hora. El líder de Taburete contó fenómenos paranormales en casa de sus padres y una psicofonía grabada en Belchite que pone los pelos de punta. Su padre, dice, ha llegado a irse a dormir a un hotel.

Sí, el cantante de Sirenas en el sofá de Iker Jiménez hablando de espíritus. Plot twist, nadie lo vio venir.

Qué contó exactamente Willy en el plató de Iker

El relato de Bárcenas tiene capas. Primera capa: en casa de sus padres pasan cosas raras desde hace tiempo, ruidos, presencias, esa sensación de que algo no encaja. Segunda capa: una médium les avisó de malas energías. Tercera capa, la que se ha quedado todo el mundo: su padre llegó a marcharse a dormir a un hotel para descansar, según contó el propio Willy ante las cámaras.

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El cantante se mostró bastante serio durante todo el bloque, lejos del registro de fiesta y guitarra que le conocemos. Iker Jiménez le dejó hablar sin interrumpir, que es cuando el programa funciona mejor. El testimonio se grabó con esa atmósfera de confidencia que es la marca de la casa, sin chiste ni ironía a destiempo.

Y luego está Belchite. El pueblo zaragozano arrasado en la Guerra Civil, parada obligatoria de cualquier programa que toque lo paranormal en España. Allí Willy asegura haber registrado una psicofonía, una de esas grabaciones que el equipo de Cuarto Milenio analiza después en estudio. La cuenta oficial del programa en la web de Cuatro ya tiene el clip subido y multiplicándose en redes.

Por qué internet ha tardado cero en montar el meme

A ver, era inevitable. Willy Bárcenas + Cuarto Milenio + psicofonía en Belchite es un tridente perfecto para que X se incendie. En menos de dos horas el nombre del cantante estaba en tendencias, con la mitad del timeline creyéndoselo y la otra mitad haciendo bromas con que las malas energías son del apellido. Tela.

Lo cierto es que el formato de Iker Jiménez, que cumple ya casi dos décadas en antena, vive precisamente de estos momentos: invitado inesperado, testimonio en primera persona, ambiente sobrio, y dejar que el espectador decida. El programa lleva semanas escalando en cuota de pantalla los domingos por la noche, y este bombazo le va a dar otra vuelta entera.

El detalle que casi nadie está comentando: Willy no fue como personaje famoso a vender disco. Fue, literalmente, a contar lo que le pasa en casa. Y eso, en televisión, vale oro.

El precedente que conviene recordar antes de juzgar

No es la primera vez que un músico español se sienta en Cuarto Milenio a contar sucesos en su casa. Ha pasado con artistas de todos los registros en los últimos veinte años, desde rockeros hasta presentadores reconvertidos. El patrón se repite: invitado conocido, anécdota familiar, médium de por medio, y al día siguiente el clip vuela.

Aquí, eso sí, hay un matiz interesante. El apellido Bárcenas pesa en el imaginario colectivo por motivos muy alejados del esoterismo, y eso convierte cualquier intervención de Willy en mediática casi por defecto. El cantante lleva años construyendo su personaje al margen del ruido familiar, con Taburete consolidado y giras llenas, y aparecer en este formato es una jugada de comunicación rara y, hay que decirlo, valiente.

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¿Es real lo que cuenta? Eso, como siempre con Cuarto Milenio, lo decide cada espectador. Lo que sí es real es que el clip va camino de ser uno de los momentos más vistos del programa en la temporada. Y que esta semana, en cualquier conversación de bar, alguien va a sacar la psicofonía de Belchite. Apunta.

El chisme en 3 claves (TL;DR)