El sospechoso del tiroteo a Trump tiene un videojuego en Steam

El sospechoso del tiroteo cerca de Trump tiene un juego publicado en Steam desde 2018, y la comunidad ha entrado en modo linchamiento digital. Se llama Bohrdom, lleva años criando polvo en el catálogo y, de repente, está en boca de todo internet.

La historia es de las que escribes una vez en la carrera. Cole Allen, identificado como el sospechoso del incidente con disparos cerca del expresidente, figura como autor de un juego indie minúsculo en la tienda de Valve. En cuanto saltó la noticia, alguien hizo el cruce de datos de manual: nombre, perfil de desarrollador, ficha del producto. A partir de ahí, lo que ya conoces.

Qué es Bohrdom

Bohrdom es un juego pequeño, de los que en Steam pasan sin pena ni gloria salvo por una cosa: ahora mismo es probablemente la ficha más visitada del día. El review bomb ha multiplicado por mil la actividad de un juego olvidado durante siete años. Según la cobertura especializada, el pico de reseñas y de visitas en su ficha es brutal comparado con su histórico, que era prácticamente plano.

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Para quien no esté familiarizado con el término, un review bomb es cuando una avalancha de usuarios bombardea la ficha de un juego con reseñas negativas (o a veces positivas, irónicamente) por motivos que no tienen que ver con el propio juego, sino con algo externo: una polémica, una declaración del estudio, una decisión empresarial. En este caso, el motivo externo es de los más extremos imaginables.

Una parte de las reseñas son condenas directas al autor. Otra parte son chistes negros. Y luego está la fauna de siempre: la gente que entra a curiosear, deja una línea y se va. Caos, pero caos del bueno para los analistas de Steam.

Lo que Valve va a tener que decidir, y rápido

Aquí empieza lo interesante. Steam tiene políticas para frenar review bombs, herramientas que detectan picos anómalos y los marcan como anomalías. Valve ya lleva años filtrando este tipo de actividades en juegos polémicos, desde el caso de Borderlands con la Epic Store hasta Hogwarts Legacy y sus debates fuera del juego. Tienes más contexto sobre el fenómeno en la entrada de Wikipedia sobre review bombing.

El problema aquí es de otro nivel. No estamos hablando de fans enfadados con una decisión comercial: hablamos de mantener disponible (o no) un producto cuyo autor está señalado como sospechoso de un atentado a un expresidente de Estados Unidos. ¿Lo retiran? ¿Lo dejan con las reseñas filtradas? ¿Lo mantienen como pieza de archivo? Cada opción tiene sus propias minas. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

El precedente que nadie quiere recordar

Esto no es la primera vez que la ficha de un juego se convierte en foro de denuncia pública del autor. Hubo casos parecidos con desarrolladores acusados de delitos graves, y el patrón se repite: la comunidad detecta el cruce, la ficha se viraliza, las reseñas se llenan de mensajes que poco tienen que ver con la jugabilidad y mucho con el contexto criminal del responsable.

La diferencia es la magnitud política del caso. Un atentado contra Trump, en un año electoral en Estados Unidos, con redes sociales mirando con lupa cualquier conexión cultural del sospechoso, es gasolina pura. Steam se va a convertir en un campo de batalla simbólico durante los próximos días, y Valve, que históricamente prefiere no mojarse, va a tener que hacerlo. La pregunta real no es si el juego se queda o se va: es qué pasa la próxima vez que ocurra algo así, porque va a ocurrir.

Mientras tanto, Bohrdom, un proyecto que probablemente vendió cuatro copias en su vida, es ahora mismo objeto de estudio sociológico en directo. Y hasta aquí puedo leer.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. No por el juego, que sigue siendo un indie diminuto sin interés objetivo, sino por el morbo y el debate de moderación que abre el caso. Si te interesa la sociología de Steam, sigue la ficha; si esperas un buen videojuego, mira para otro lado (muy lejos).

El resumen para vagos (TL;DR)