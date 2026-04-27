Toda la verdad sobre el nuevo mist de Mercadona de 3 euros y el 'boom' de la centella asiática

Los estantes dedicados a la belleza en los supermercados de Juan Roig, Mercadona, se han transformado en una parada obligatoria para los amantes del cuidado personal. La velocidad con la que lanzan novedades resulta abrumadora, demostrando que tienen muy bien estudiadas las tendencias actuales del mercado.

Era cuestión de tiempo que decidieran apostar por uno de los activos más codiciados del momento. Con el lanzamiento de su nuevo mist de exosomas y cica, la marca busca conquistar a quienes buscan fórmulas punteras a precios asequibles.

Sobre el papel, este cosmético asegura ofrecer una hidratación profunda, aportar energía al rostro y fortalecer la piel en cualquier instante. La cadena valenciana afirma que su uso regular minimiza las líneas de expresión y fomenta la producción natural de elastina y colágeno, todo mientras protege la barrera cutánea. Esta carta de presentación lo perfila como un aliado perfecto para los rostros más secos o con sensibilidad, aunque la empresa aclara que es apto para cualquier usuario.

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Para comprobar la veracidad de todas estas promesas, se ha sometido el producto a una prueba intensiva durante una semana completa. Aunque siete días no conforman un plazo definitivo para observar transformaciones milagrosas, sí representan un tiempo suficiente para emitir un primer diagnóstico basado en la experiencia de uso. Además, resulta fundamental diseccionar su formulación paso a paso, porque al cruzar la publicidad con los datos científicos, este artículo de belleza tiene mucha información que desgranar.

Entendiendo el INCI del nuevo mist de Mercadona

Entendiendo el INCI del nuevo mist de Mercadona | Fuente: Mercadona

Antes de profundizar, es necesario aclarar cómo funciona el INCI, el listado obligatorio que detalla la composición de cualquier cosmético. Esta nomenclatura organiza los ingredientes de mayor a menor concentración. Los compuestos que encabezan la lista son los más abundantes, mientras que los últimos apenas tienen presencia.

Analizar el INCI es vital, ya que muchas firmas promocionan un principio activo estrella que, al leer la etiqueta, se encuentra relegado a las últimas posiciones, lo que reduce drásticamente su eficacia real. La única excepción a esta regla son los componentes presentes en concentraciones inferiores al uno por ciento, los cuales pueden enumerarse en cualquier orden.

Al observar la composición del mist de Mercadona, descubrimos que el agua ocupa el primer lugar. Esta base acuosa ejerce como disolvente universal para integrar el resto de elementos y es algo completamente habitual en la industria. Justo después aparece la glicerina, un agente ultrahidratante que trabaja mediante tres mecanismos distintos.

Para que una sustancia hidrate correctamente, puede actuar como humectante, reteniendo el agua y favoreciendo la inflamación celular para dar jugosidad; como oclusiva, creando un escudo que impide la evaporación de la humedad existente; o como emoliente, aportando lípidos que imitan la barrera natural del rostro para dejar una textura sedosa.

La glicerina cumple con todos estos frentes. Acompañando a este componente, encontramos otros humectantes bien posicionados, como el propanediol en el segundo puesto tras el agua, la ribosa en cuarto lugar, y el hialuronato de sodio hidrolizado en el quinto. Más abajo aparece la etilhexilglicerina, y en sexta posición figura la vitamina E o tocoferol, que aporta beneficios antioxidantes y oclusivos.

El impacto real de la centella asiática en la piel

El impacto real de la centella asiática en la piel | Fuente: Mercadona

Uno de los aspectos más positivos de esta bruma facial es que su ingrediente estrella ocupa un puesto privilegiado. La centella asiática, popularmente denominada cica, se sitúa como el tercer componente más abundante si descartamos el agua.

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Hablamos de una planta botánica mundialmente reconocida por su capacidad antiinflamatoria y regeneradora. Estos beneficios no son simples reclamos publicitarios, sino que cuentan con un sólido respaldo científico. Las investigaciones confirman la eficacia de tres de sus principios activos fundamentales.

El ácido asiático destaca por su poder cicatrizante; el asiaticoside se encarga de estimular el colágeno; y el madecassoside actúa como un potente calmante contra la inflamación. Gracias a esta combinación, resulta una alternativa fantástica para calmar las pieles agredidas o reactivas.

Su capacidad para reactivar la síntesis de colágeno cobra especial relevancia a partir de la treintena, etapa en la que el cuerpo disminuye su producción natural. Si la concentración es la adecuada, este extracto vegetal ayuda a difuminar las arrugas finas. En el producto que hoy nos ocupa, la cica ocupa el cuarto lugar global del listado. Aunque es una posición alta, la legislación actual no exige a los fabricantes revelar los porcentajes exactos. Esto significa que la fórmula podría contener cantidades masivas de agua y glicerina, dejando un margen muy estrecho para el resto de activos. La única forma de despejar la duda es observando el comportamiento del cosmético en el rostro.

El espejismo del marketing detrás de los exosomas

El otro gran pilar publicitario del producto son los exosomas. Estas minúsculas vesículas son liberadas de forma natural por las células para comunicarse y transportar material valioso, como lípidos y proteínas. La cosmética moderna ha comenzado a integrar exosomas de origen vegetal, convirtiéndolos en un gancho de ventas irresistible.

El verdadero problema radica en el vacío legal existente. Las normativas actuales no obligan a especificar la presencia de exosomas en el etiquetado oficial. Como máximo, las marcas indican la inclusión de un extracto botánico, como ocurre aquí con la planta asiática. Por tanto, resulta imposible saber con certeza si el envase contiene auténticos exosomas de centella o si simplemente estamos ante un juego de palabras diseñado para atraer miradas.

Más allá de los activos tratantes, el envase esconde componentes destinados a mantener la estabilidad del líquido. Encontramos conservantes como el fenoxietanol, emulsionantes como el polisorbato 20, reguladores de acidez como el ácido cítrico y estabilizadores como el tetrasodium glutamate diacetate.

El perfume también hace acto de presencia. Dado que las fragancias suelen desencadenar alergias en los cutis delicados, lo ideal es que figuren al final del listado, algo que afortunadamente ocurre en este caso. Su aroma es muy sutil, una decisión lógica y coherente para un cosmético dirigido a pieles sensibles.

Merece la pena detenerse en el fenoxietanol. Este conservante está bajo una estricta vigilancia por los riesgos asociados a su uso infantil. Sin embargo, al tratarse de un cosmético para adultos y figurar en las últimas posiciones del INCI, su baja concentración garantiza que cumple con todos los estándares de seguridad exigidos para su comercialización.

El aspecto más negativo de la fórmula recae sobre el tetrasodium glutamate diacetate, un ingrediente cuyo proceso de fabricación resulta perjudicial para el medioambiente, por lo que la industria debería buscar alternativas más sostenibles a corto plazo.