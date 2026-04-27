Verdeliss arrasa en la Maratón de Madrid y se rompe en la meta

Verdeliss ha bajado de las tres horas en la Maratón de Madrid y se ha roto en la línea de meta. 2h58:22, primera española en cruzar el arco y decimotercera de la general. Casi nada.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Influencer, madre de ocho, exGran Hermano y ahora rompiendo barreras en una de las maratones más duras del calendario español. El cóctel mediático estaba servido y ella lo ha rematado con lágrimas en directo.

Lo que ha pasado en los 42 kilómetros más comentados del fin de semana

Estefanía Unzu, conocida por todos como Verdeliss, terminó la Maratón de Madrid en 2 horas, 58 minutos y 22 segundos, bajando del muro psicológico de las tres horas. No es solo una marca personal: es un crono que la sitúa como primera española en meta y decimotercera de la clasificación general absoluta, hombres y mujeres incluidos. En una prueba con desnivel acumulado considerable y altitud de Madrid jugando en contra. Para que nos hagamos una idea, este registro la coloca a nivel de atletas amateurs de élite, no de creadoras de contenido que entrenan los findes.

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El momento que se ha viralizado, sin embargo, no es el cronómetro. Es ella derrumbándose nada más cruzar la meta, abrazada a sus hijos y soltando entre lágrimas que esto va por todas las mujeres que se creen incapaces. Los vídeos del momento no han parado de circular en X y TikTok desde el domingo por la tarde.

Por qué medio internet lleva 24 horas hablando de esto

Aquí viene lo bueno. Verdeliss no es una atleta reconvertida en influencer: es una influencer que se ha tomado el atletismo absolutamente en serio, y los tiempos lo demuestran. Bajar de tres horas en maratón es la frontera que separa al corredor popular del corredor serio, y ella la ha cruzado con margen. En redes ya circulan comparativas con sus marcas anteriores y el progreso es bestial: hablamos de alguien que en pocos años ha pasado de correr por hobby a competir cara a cara con el pelotón de cabeza nacional.

El otro punto que ha encendido el timeline es el simbólico. Madre de ocho hijos, 42 años, una agenda profesional que asusta solo de mirarla, y aún así saca tiempo para entrenar a un nivel que muchos profesionales firmarían. La conversación se ha movido del 'qué bonito el momento de la meta' al 'esta mujer es un caso de estudio'. Hay quien habla ya de ficha federativa seria, hay quien apunta a un próximo objetivo internacional. Por ahora, ella ha agradecido el cariño desde su perfil oficial de Instagram con un mensaje cortito: gratitud y siguiente meta.

Tela.

El precedente: cuando una influencer se cuela en la élite y nadie la ve venir

El caso Verdeliss recuerda a otros saltos de figuras mediáticas al deporte de alto nivel, pero pocos con esta solidez. Aquí no hay flirteo: hay plan de entrenamiento riguroso, nutricionista, fisio y kilómetros semanales de atleta de club. La pregunta que muchos nos hacemos en la redacción es hasta dónde puede llegar si decide apretar de verdad y reducir compromisos. Con 2h58 a los 42 ya tiene puerta abierta a maratones internacionales con mínima exigente, tipo los grandes circuitos populares europeos. Y si su evolución sigue la línea de los últimos dos años, no sería raro verla bajar de 2h55 en la próxima temporada.

El detalle que casi nadie está comentando: lo ha hecho sin perder su personalidad pública. No se ha vendido, no ha montado el típico documental sponsorizado, no ha convertido la maratón en una campaña de marca. Ha corrido, ha llorado, ha abrazado a sus hijos y ha vuelto a casa. Cosas que pasan en 2026 y que, sinceramente, se agradecen. Lo siguiente lo decidirá ella, pero que apunten en la libreta el nombre Estefanía Unzu, porque ya no es solo el de una creadora de contenido.

El chisme en 3 claves (TL;DR)