Pettichat, la IA que traduce ladridos con un 95% de acierto

Bueno, ya está aquí: una IA que dice traducir ladridos y maullidos con un 95% de acierto. Se llama Pettichat y, sí, lleva días viviendo rent free en TikTok.

El cacharro es un collar con micrófono que graba los sonidos de tu mascota, los manda a una app y te devuelve una frase en cristiano. 'Tengo hambre', 'quiero salir', 'ese gato del 4ºB me cae fatal'. Sus creadores aseguran que el sistema ha sido entrenado con miles de horas de audio canino y felino y que la precisión se acerca al 95%. Ya. Ahí empieza lo interesante.

Qué hace exactamente Pettichat y por qué se ha vuelto viral

El producto combina hardware (un collar ligero con micro y sensor de movimiento) y una app que usa un modelo de machine learning entrenado para clasificar vocalizaciones de perros y gatos. La idea: cruzar el sonido con el contexto (hora del día, actividad, postura) para inferir intención. Lo cuenta la propia marca en su web y lo recogió Hipertextual esta semana.

Publicidad

El collar promete traducir ladridos en tiempo real desde la app, con frases cortas tipo subtítulo. En los vídeos virales se ve a un golden mirando a cámara mientras la app suelta 'quiero ir al parque' y la dueña se derrite. Funciona como contenido. Como ciencia, otra cosa.

La parte interesante es que no están solos. Hay un campo entero, la bioacústica, que lleva años aplicando IA a comunicación animal: cetáceos, primates, aves. La diferencia es que esos proyectos publican papers; Pettichat publica TikToks.

El 95% que nadie ha podido verificar

Aquí toca frenar. La cifra de 95% de eficacia la da la propia empresa, sin paper público, sin revisión externa, sin metodología detallada. ¿95% de acierto en qué exactamente? ¿Acertar entre 'hambre' y 'no hambre'? ¿O distinguir 47 estados emocionales caninos? No es lo mismo, ni de lejos.

La etología lleva décadas diciendo que los perros sí comunican, pero no con un vocabulario tipo humano. Un ladrido puede significar cosas muy distintas según el contexto, la raza y el individuo. Reducir eso a frases en español es más marketing que ciencia. Y los gatos, ya ni te cuento: maúllan principalmente para hablar con humanos, no entre ellos. Cualquier 'traducción' felina es, en el mejor de los casos, una correlación estadística entre maullido y necesidad probable.

Eso no significa que el cacharro sea inútil. Detectar patrones (estrés, dolor, aburrimiento) sí es algo que la IA puede hacer razonablemente bien si está bien entrenada. El problema es vender eso como 'hablar con tu perro'.

Lo de siempre: gadget que promete magia y entrega utilidad

Esto huele a Bat Pet con esteroides, a aquellos collares 'inteligentes' de hace cinco años que prometían descifrar emociones y acababan en un cajón. La diferencia ahora es que la IA generativa permite envolver el producto en una capa de lenguaje natural que da el pego en redes. Le metes un clasificador decente, una capa de LLM que convierte categorías en frases bonitas, y ya tienes viral asegurado.

El precedente más claro es Furbo, la cámara para perros que se vendió como compañera emocional y acabó siendo un dispensador de premios con notificaciones. Útil, sí. Mágica, no. Pettichat va por el mismo camino: probablemente sirva para detectar si tu perro está incómodo cuando no estás, lo cual no es poco. Pero la promesa de 'comunicarte con tu mascota' es la zanahoria que te hace pulsar el botón de comprar.

Publicidad

Lo veremos en seis meses. Si el equipo publica datos verificables y el collar acierta de verdad, hablamos. Si en seis meses los vídeos virales han desaparecido y la app está en mantenimiento eterno, también hablamos — pero de otra cosa.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5/10. La idea es atractiva y el contenido funciona en redes, pero el 95% es un número de PowerPoint, no de paper. Espera reseñas independientes antes de soltar 200 euros — y no le hables a tu perro como si fuera tu terapeuta.

El resumen para vagos (TL;DR)