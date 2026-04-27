La AEMET activa los avisos por tormentas localmente fuertes

El norte de España se enfrenta a una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica. La Aemet ha activado avisos amarillos por tormentas localmente fuertes en el interior de las provincias del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, norte de Castilla y León, alto Ebro y Pirineos. Concretamente, Huesca, Burgos, León, Palencia, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo, Ourense y la cordillera suroccidental asturiana se encuentran bajo vigilancia. La probabilidad de chubascos acompañados de tormentas vespertinas es alta, y se recomienda extremar las precauciones, especialmente en zonas de montaña y cerca de ríos y torrentes.

La situación meteorológica en esta zona se caracteriza por cielos cubiertos y una alta probabilidad de precipitaciones. La intensidad de las tormentas puede variar, pero se espera que sean localmente fuertes, lo que podría ocasionar problemas de visibilidad en carretera y la acumulación de agua en zonas urbanas. Es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Aemet y seguir las recomendaciones de las autoridades locales para evitar riesgos innecesarios. La combinación de lluvias intensas y fuertes vientos aumenta la posibilidad de incidentes, por lo que la prudencia es esencial.

Además de las tormentas, la Aemet advierte sobre la presencia de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña del Cantábrico y de la meseta norte. Esta niebla puede reducir significativamente la visibilidad, especialmente en carreteras de montaña, lo que incrementa el riesgo de accidentes. Se aconseja conducir con precaución, utilizando las luces antiniebla y reduciendo la velocidad para evitar colisiones. La combinación de niebla y lluvia puede crear condiciones muy peligrosas, por lo que es importante extremar las medidas de seguridad.

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AUMENTO DE TEMPERATURAS Y VIENTO EN EL SUR PENINSULAR

Mientras que el norte se prepara para las tormentas, el sur peninsular experimentará un aumento de las temperaturas máximas. Sevilla alcanzará los 29ºC y Huelva los 28ºC, ofreciendo un respiro del calor sofocante de semanas anteriores. Sin embargo, este aumento de temperaturas estará acompañado de calima, un fenómeno que reduce la visibilidad y puede afectar a personas con problemas respiratorios. La Aemet recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día.

Además del aumento de temperaturas, la Aemet ha activado avisos amarillos en la provincia de Cádiz debido a las rachas de vientos de Levante, que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Este viento intenso puede dificultar la navegación marítima y ocasionar problemas en zonas costeras. Se recomienda extremar las precauciones en playas y paseos marítimos, evitando actividades que puedan poner en riesgo la seguridad. La fuerza del viento también podría afectar a la infraestructura urbana, como el mobiliario y los árboles, por lo que es importante estar alerta ante posibles caídas.

En el Estrecho y mar de Alborán, se esperan rachas de viento muy fuertes, lo que podría afectar a las conexiones marítimas y aéreas. Las autoridades portuarias y aeroportuarias están en alerta para garantizar la seguridad de los pasajeros y las operaciones. Se recomienda consultar el estado de los vuelos y los barcos antes de viajar, ya que podrían producirse retrasos o cancelaciones debido a las condiciones meteorológicas adversas. La combinación de viento y calima puede crear un ambiente incómodo y dificultar la visibilidad, por lo que es importante tomar precauciones adicionales.

PREDICCIONES EN EL RESTO DE ESPAÑA Y CANARIAS

En el centro peninsular y en Baleares, se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque con posible nubosidad de evolución durante el día. No se esperan precipitaciones significativas, pero la Aemet recomienda estar atentos a las posibles actualizaciones del pronóstico. Las temperaturas serán agradables, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

En Canarias, se esperan cielos nubosos y lluvias débiles, que serán más probables en el norte de las islas. El viento será moderado de componente norte, lo que contribuirá a mantener las temperaturas suaves. Se recomienda llevar un paraguas o impermeable, ya que la lluvia podría sorprender en cualquier momento. Además, es importante tener en cuenta que las condiciones meteorológicas en Canarias pueden variar rápidamente, por lo que es fundamental estar atento a las previsiones de la Aemet.