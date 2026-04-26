Final Fantasy XIV aterriza en Switch 2 y trae expansión nueva

Square Enix ha pulsado el botón que llevaba años evitando: Final Fantasy XIV aterriza por fin en una consola de Nintendo. Concretamente en Switch 2, este verano. Y de paso, Yoshi-P ha sacado de la chistera Evercold, la nueva expansión que llegará en enero de 2027 para todas las plataformas. Doble notición, doble cara B.

El anuncio cayó en el último Letter from the Producer y dejó a la comunidad en ese punto raro entre la euforia y el ojo entornado. Porque sí, el MMO más mimado de la última década por fin se juega en portátil. Pero hay letra pequeña, y de la gorda.

Qué se ha anunciado exactamente

Vamos por partes. FFXIV llega a Switch 2 en agosto de 2026, con cross-play y cross-save completos respecto a PS5, Xbox Series y PC. La consola de Nintendo correrá el juego con una versión adaptada que, según Naoki Yoshida, mueve el título a 1080p en dock y 720p en portátil, con framerate estable. Suficiente para un MMO, no espectacular para una máquina nueva.

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El segundo bombazo es Evercold, la próxima gran expansión, que aterriza en enero de 2027. Continúa la trama abierta tras Dawntrail, introduce un nuevo continente helado, dos jobs inéditos (uno DPS de rango, otro tank con pinta de pegar fuerte), y promete una revisión de battle content que la comunidad lleva pidiendo desde el ecuador del año pasado. La web oficial del juego ya tiene el contador en marcha.

Aquí viene el matiz que varios medios especializados ya han subrayado. La versión de Switch 2 requerirá suscripción aparte a Nintendo Switch Online para jugar online, que es, recordemos, lo único que se hace en un MMO. Es decir: pagas la cuota mensual de FFXIV (alrededor de 13 euros) y encima la de NSO. Doble peaje para mover el mismo personaje.

Yoshida lo explicó sin esconderse en una entrevista con GameSpot: la decisión es de Nintendo, no de Square Enix, y el equipo intentó negociar una excepción que no llegó. El propio Yoshi-P reconoció que el puerto fue 'un infierno técnico' por la arquitectura del juego, optimizado durante años para hardware muy distinto. Que el resultado funcione es ya casi un milagro de ingeniería. Que encima haya que pagar peaje extra, en cambio, no se lo va a tragar todo el mundo.

Por qué este movimiento es más grande de lo que parece

FFXIV en Nintendo es un acontecimiento histórico. Es el primer MMO mainline de Square Enix en una consola de la casa de Mario, y rompe con una década larga de incompatibilidades de servidor, hardware y filosofía. Compara con lo que pasó cuando Genshin Impact intentó saltar a la primera Switch y se quedó en limbo eterno: aquí Nintendo y Square han tirado del carro hasta hacerlo viable.

El precedente más útil es el lanzamiento de FFXIV en Xbox Series, en el verano de 2024. Llegó tarde, llegó con su propia letra pequeña (Game Pass Core obligatorio), y aun así supuso una entrada de jugadores notable. Square Enix sabe que cada nueva plataforma le da oxígeno a un juego que, contra todo pronóstico, sigue creciendo en su duodécimo año.

La pregunta de fondo es otra: ¿quiere realmente Nintendo abrirse al online de pago de terceros con cuota propia? Porque el modelo de doble suscripción puede ahuyentar al jugador casual que iba a probar el MMO en el sofá. Y ese era, justo, el target dulce de este puerto. Veremos si NSO afloja en los próximos meses o si se mantiene en sus trece. Cosas que pasan en 2026.