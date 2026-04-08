Pérdida del habla: un astronauta regresa del espacio sin poder hablar y la NASA busca una explicación médica

Cada misión y operación de la NASA está medida al milímetro para tratar de reducir todo lo posible los riesgos y evitar que los astronautas puedan sufrir problemas a la hora de desempeñar su exigente trabajo, pero este mismo año se dio un episodio que generó gran preocupación en la agencia espacial estadounidense.

Todo tuvo que ver con la pérdida del habla de un astronauta mientras se encontraba en la Estación Espacial Internacional (ISS), un episodio que hizo que la NASA iniciase una operación de emergencia. Los científicos buscan una explicación al mismo tiempo que se reabre el debate sobre los riesgos de las misiones espaciales.

UN ASTRONAUTA DE LA NASA SE QUEDA SIN HABLA

En plena misión Artemis II de la NASA, en la que hay que superar varios puntos críticos, seguimos con noticias que realmente tienen relevancia y que rodean a la agencia espacial estadounidense. En este sentido, todo tuvo que ver con un astronauta que perdió el habla.

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Como recoge AP News, se produjo un misterioso episodio médico en el espacio, después de que un astronauta se quedase sin habla durante varios minutos en la Estación Espacial Internacional (ISS).

Este suceso aún no tiene explicación para los expertos y son muchos los que se muestran preocupados por los riesgos que deben asumir los astronautas a la hora de desarrollar las misiones espaciales. En este caso, el protagonista fue el veterano astronauta Michael Fincke, que perdió el habla de forma repentina el pasado 7 de enero de 2026.

Todo sucedió mientras cenaba en la ISS para prepararse para realizar un paseo especial. El episodio duró unos 20 minutos y el astronauta no reportó dolor alguno. "Ocurrió de la nada. Todo fue increíblemente rápido", explicó Fincke. Al ser detectado, la NASA activó de inmediato el protocolo de emergencia.

LA NASA INVESTIGA ESTE INCIDENTE MÉDICO

Fuente: Unsplash

Los especialistas de la NASA han analizado lo sucedido con este astronauta y, tras descartar que se trate de un infarto o un atragantamiento, siguen trabajando en esclarecer lo que provocó su pérdida del habla.

A pesar de que ya han pasado semanas desde el incidente, a día de hoy se desconoce el origen del problema, lo que genera cierta inquietud en la agencia espacial estadounidense. El propio Michael Fincke ha asegurado que nunca experimentó nada similar en más de 549 días acumulados en microgravedad.

En esta ocasión, durante el episodio, el equipo de astronautas hizo uso del ecógrafo disponible en la Estación Espacial Internacional para evaluar el estado de Fincke, una herramienta que es fundamental en este tipo de situaciones. Luego la NASA ha revisado historiales médicos de otros astronautas para encontrar posibles precedentes.

El incidente hizo que la agencia espacial se viese obligada a cancelar un paseo espacial que estaba previsto para el día siguiente, además de provocar el regreso anticipado de la misión Crew-11, que aterrizó el 15 de enero. A pesar de todo, Fincke asegura que se encuentra bien actualmente y sin sufrir aparentes secuelas.

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LA NASA Y LAS EMEREGENCIAS SANITARIAS

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La NASA, que ha revelado recientemente un fenómeno espacial inédito, ha mostrado su preocupación por el que es uno de los mayores desafíos que sigue afrontando la exploración espacial, que no es otro que el atender a los astronautas que puedan sufrir cualquier tipo de indisposición fuera de nuestro planeta.

La gestión de emergencias médicas en misiones de larga duración sigue siendo un gran escollo, y es que, aunque desde la Estación Espacial Internacional se puede evacuar rápidamente a la tripulación, esto no será así en futuras misiones, como la propia Artemis II, que llegará a su fin en los próximos días.

A pesar de que no se ha podido llegar a una conclusión clara con respecto a la pérdida momentánea del habla de Fincke, desde la NASA considera que estos episodios se pueden encontrar relacionados con la exposición prolongada a la microgravedad.