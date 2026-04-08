Jon Rahm busca su segunda chaqueta verde: diez años de éxitos en el Masters de Augusta

La relación de Jon Rahm con el campo de Augusta National alcanza este año un hito relevante al cumplir su primera década de presencia en el torneo. En sus nueve participaciones anteriores, el deportista vasco ha demostrado una regularidad absoluta al superar siempre el corte y obtener cinco finales dentro de los diez mejores clasificados.

Esta secuencia de éxitos tuvo su punto culminante hace tres años, cuando consiguió la sexta victoria para el golf español en este escenario, un logro que sitúa a España como la segunda potencia histórica del torneo, solo por detrás de Estados Unidos.

Jon Rahm, una década de regularidad absoluta en el templo del golf

​El jugador recuerda precisamente sus inicios, destacando una primera ronda de 71 golpes que marcó su confianza en este recorrido.

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Desde aquel debut, su evolución ha sido constante. Este año, su llegada al torneo se produce tras una serie de resultados positivos en 2026, donde ha obtenido dos segundos puestos, un primero y un quinto en sus cuatro competiciones previas.

Estos datos reflejan un acumulado de 79 golpes bajo el par, confirmando su capacidad competitiva actual.

​El golfista ha dedicado los últimos tres meses a realizar un análisis profundo de su juego. "Me ha venido muy bien estar fuera tres meses, me ha dado tiempo a pensar en qué mejorar, cómo se sentía mi swing y qué necesitaba para mejorar, y sigo trabajando en ello", ha manifestado durante la rueda de prensa oficial.

La preparación de Jon Rham para esta edición ha incluido la adaptación a un calendario diferente, donde la incorporación de las cuatro vueltas en su circuito habitual ha tenido un impacto positivo en su ritmo de competición.

​Sobre este cambio en la estructura de los torneos, el deportista ha expresado su satisfacción. "No sé si cambia mucho, la verdad, pero yo contento jugando cuatro vueltas. No sé si te prepara más o menos, pero yo, para competir, prefiero tener cuatro vueltas", aclaró en referencia al formato de 72 hoyos. Esta dinámica le permite llegar a Augusta con un rodaje competitivo que considera óptimo para afrontar la exigencia de un torneo de Grand Slam, donde el desgaste físico y mental es máximo durante los cuatro días de juego.

Jon Rahm celebra su triunfo en el Masters de Augusta en 2023 Furnte: Agencias

El asalto de Rahm al exclusivo club de los dobles ganadores

​La participación de Jon Rahm en competiciones internacionales sigue marcada por sus conversaciones con el circuito europeo. El jugador mantiene un compromiso firme con sus raíces profesionales y nacionales. "Siempre defenderé y llevaré con orgullo la bandera del DPWT", afirmó con rotundidad. Las negociaciones actuales buscan una solución que permita su presencia en torneos emblemáticos del continente a partir del mes de septiembre, con especial interés en las citas de Francia, Dubái y el Reino Unido.

​Una de las prioridades de Rahm es garantizar su presencia en el torneo nacional más importante. "No quiero ni pensar en que no podré jugar el Open de España", explicó el ganador del Masters de 2023. Esta voluntad de participar en el circuito europeo también está vinculada a su optimismo respecto a la Ryder Cup del próximo año. El golfista asume con naturalidad el interés mediático que generan estas conversaciones institucionales y asegura que estas cuestiones externas no afectan a su concentración psicológica durante la competición en el campo.

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​El reto de obtener una segunda chaqueta verde representa un desafío estadístico de gran magnitud. El historial de Augusta muestra que repetir triunfo es una tarea reservada a un número reducido de profesionales. "No es fácil ganar un torneo de Grand Slam; no es fácil ganar un Masters, pese a que cada año jugamos en el mismo escenario; pero aún más difícil es ganar dos Chaquetas Verdes", reconoció el doble ganador de majors. En la presente edición, la ausencia de figuras históricas como Tiger Woods o Phil Mickelson reduce el número de participantes que ya poseen este título.

​Para el deportista, alcanzar este logro supondría entrar en el club exclusivo de los múltiples ganadores, donde figura su compatriota José María Olazábal. La competición para el español comenzará el jueves a las 19:08, hora peninsular. Su grupo de salida incluye al estadounidense Chris Gotterup, que llega con dos victorias en el presente año, y al sueco Ludvig Åberg, una de las figuras emergentes del panorama mundial. La solidez mostrada en sus entrenamientos previos junto a otros golfistas españoles indica que su juego se encuentra en un punto de madurez adecuado para luchar por el título.