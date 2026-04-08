Fiebre analógica: por qué en 2026 los jóvenes están volviendo a comprar discman y cámaras de fotos digitales

La industria de la tecnología y el entretenimiento está en constante cambio y actualización, siendo muchas las personas que quieren estar siempre al tanto de las últimas innovaciones. Sin embargo, se está dando un fenómeno de fiebre analógica que está llevando a muchos usuarios a buscar dispositivos populares en el pasado.

Existe un motivo por el que, en pleno año 2026, los jóvenes están volviendo a comprar discman y cámaras de fotos digitales, siendo dispositivos que hace un tiempo fueron revolucionarios y tremendamente populares y que, en una era marcada por los smartphones, pueden volver a ganar protagonismo.

LOS JÓVENES Y LA FIEBRE ANALÓGICA EN 2026

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Cada vez son más las personas que se están sumando a una tendencia muy llamativa y que está ganando presencia en las redes sociales. Se trata de una fiebre analógica que consiste en volver a utilizar antiguos dispositivos como discmans, videoconsolas de generaciones anteriores o cámaras de fotos digitales.

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Muchas personas recurren a estos dispositivos para tratar de recuperar antiguas formas de relacionarse con la música, la fotografía o los videojuegos, sin depender de las suscripciones constantes que priman en la actualidad.

Lo más positivo de esta fiebre analógica es que no es necesario hacer una gran inversión inicial, ya que en muchos casos se tienen algunos de estos dispositivos guardados en un cajón. Recuperar un antiguo iPod, un Discman o una cámara digital puede ser una buena opción. Además, muchos de estos dispositivos se pueden comprar a un precio muy asequible.

Seguir esta tendencia no supone renunciar por completo a la modernidad, sino buscar dispositivos que permitan disfrutar de usos del pasado, pero con funcionalidades que permanecen en el tiempo. Para entender mejor este fenómeno, hay que conocer los dispositivos protagonistas en esta fiebre analógica:

Reproductores de CD portátiles (Discman), que en modelos actuales pueden contar con tecnología Bluetooth.

Cámaras digitales compactas de principios de la década de los 2000.

Consolas antiguas de sobremesa o portátiles, o bien aquellas modificadas con pantallas de alta definición.

Dispositivos de audio de alta fidelidad que no necesitan de conexión a internet.

EL RESURGIR DEL FORMATO FÍSICO IMPULSA LA FIEBRE ANALÓGICA

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En una era marcada por los smartphones, cuyo futuro puede ser incierto ante la llegada de un nuevo producto, llega una fiebre analógica que tampoco es tanta novedad como pueda parecer, puesto que desde hace años existe un auge de compra de vinilos. Sin embargo, ahora va un paso más allá y se extiende hacia el formato del CD.

Son muchos los usuarios que valoran actualmente la calidad de sonido superior que ofrece un disco compacto frente al streaming comprimido, siendo al mismo tiempo un formato mucho menos delicado que el vinilo, pero muy sencillo de utilizar.

Hoy en día podemos encontrar distintos modelos que responden a estas necesidades y que además suman la posibilidad de utilizar auriculares Bluetooth, combinando así la tecnología de antaño con la actual.

A esta tendencia se suman las consolas retro, donde los gamers más nostálgicos están volviendo a las consolas de cartucho como la Super Nintendo. También a otras generaciones de videoconsolas como PlayStation 1 o la clásica Game Boy de Nintendo.

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Todas ellas están viviendo una segunda juventud, en algunos casos gracias a las modificaciones técnicas actuales, que mejoran las prestaciones de las consolas de antaño, pero que logran mantener la esencia que en su momento las llevó a la fama.

LA FIEBRE ANALÓGICA LLEGA A LA FOTOGRAFÍA

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Bill Gates ya predice el final de los smartphones, que serán reemplazados por tatuajes inteligentes, pero mientras tanto seguimos viendo cómo dispositivos del pasado siguen ganando protagonismo. Entre ellas se encuentran las cámaras digitales compactas, que viven un gran auge ante quienes buscan una estética menos perfecta.

Estos aparatos del pasado ofrecen una calidez y textura que no se puede alcanzar con los sensores actuales de los smartphones. Hay muchas personas que prefieren hacer guiños al pasado en sus fotografías y que tratan de alejarse de la tecnología actual para tomar fotografías del pasado.

Muchos jóvenes están optando por rechazar el diseño minimalista y aburrido que impera en la tecnología moderna liderada por grandes fabricantes como Apple. En su lugar se opta por cámaras de la década de los 90 que ofrecían muchas posibilidades para la época.

El uso de cámaras digitales tiene la ventaja adicional de que permite dejar el smartphone de lado durante un rato y "desconectar" de él a la hora de disfrutar del propio acto de fotografiar. De esta manera se evitan las constantes notificaciones y la "necesidad" de compartir de inmediato la fotografía en las redes sociales.

En definitiva, nos permite disfrutar del proceso creativo y de capturar imágenes de una manera diferente, una fiebre analógica que sigue extendiéndose y que cada vez abarca más campos.