Far Nomo presenta su carta de verano

Este verano, el restaurante presenta novedades como el sashimi coctail de fideo fino de somen con calamar, atún y okura granizado de salsa dashi; el futomaki de gamba blanca acompañado de una salsa de alga y hoja de shiso verde o un tataki de bonito al carbón con salsa ponzu.

Ubicado en el Faro de San Sebastián, que data del siglo XV y se encuentra a 170 metros sobre el nivel del mar, Far Nomo ha incorporado una nueva carta de cócteles de inspiración japonesa, perfecta para disfrutar de una larga sobremesa con unas vistas privilegiadas.

Far Nomo, el restaurante ubicado en el Faro de San Sebastián, entre las costas de Llafranc y Tamariu, presidiendo un acantilado de 170 metros sobre el mar en plena Costa Brava, ha dado la bienvenida a la temporada estival con novedades en su carta y en su propuesta líquida. Así, este restaurante mágico con vistas de ensueño al mar Mediterráneo – que permanece abierto durante todo el año – se convierte, un verano más, en enclave de visita obligada para los amantes de la cocina japonesa y el mejor producto local. Completa la experiencia en el Faro una impresionante zona chill out donde, cada tarde, los visitantes podrán contemplar una inigualable puesta de sol.

Entre las nuevas sugerencias que Far Nomo propone para esta temporada, destacan elaboraciones como el edamame a la brasa; un sashimi coctail de fideo fino de somen con calamar, atún y okura granizado de salsa dashi; una explosión de picante y cítrico gracias a los sonsos en karaage; un futomaki de gamba blanca acompañado de una salsa de alga y hoja de shiso verde o un tataki de bonito al carbón con salsa ponzu, todos ellos fuera de carta.

Vistas al mar

Platos que complementan a la perfección la propuesta gastronómica del chef japonés Naoyuki Haginoya, que refleja su gran trayectoria en diferentes barras de sushi, izakayas y yakinukus en Tokio. Así, la carta de Nomo hace un recorrido por sabores y elaboraciones, encontrando en ella desde tapas japonesas con croquetas japonesas de rabo de toro rebozada en panko, pinchos de vieira a la plancha con foie, espinacas y salsa teriyaki,o gyozas de diferentes tipos, a entrantes de lo más originales y divertidos. Entre los que destacan, el Ebi chili, compuesto por langostinos picantes sobre base de fideos kataifi crujientes y huevo frito, su icónica Okonomi Omelette – su tortilla abierta con pulpo y salsa okonomiyaki -, o la Green wasabi salad, la perfecta ensalada verde con aguacate, edamame y vinagreta de wasabi.

Además, ¿qué sería de un restaurante con vistas al mar sin un Raw Bar? Como no podía ser de otro modo, en Nomo no puede faltar una propuesta con productos del mar crudos y cocidos, gracias a platos como el su característico salmonete no tataki – un tataki de salmonete con tirabeques al wok, salsa ponzu y hojas de wasabi fresco -; el tataki de atún con crema de aguacate o los mini tacos de tartar, elaboraciones ligeras y deliciosas, ideales para saborear este verano en su máximo esplendor.

Platos fuertes

Para completar la experiencia, Naoyuki Haginoya propone sus platos calientes, entre los que destacan los arroces y fideos, como el arroz frito con anguila del delta del Ebro, ceps y trompetas de la muerte, o platos dentro del apartado de brasa y tempuras, como el Tako Yaki, una espectacular pata de pulpo a la brasa con mochis de patata y mayonesa picante… una propuesta realmente irresistible para los amantes de la cocina japonesa.

Para acompañar todas estas elaboraciones Far Nomo también ha incorporado una nueva carta liquida, en la que propone los cócteles de inspiración japonesa más refrescantes de este verano. Entre ellos destacan el Harajuku, una elaboración suave y cítrica a partir de sake, licor de yuzu, té sencha, hoja de sisho y limón. Otra opción es Ginza, inspirado en el clásico Moscow Mule, en base a ginebra, jengibre y un toque de lo más picante gracias a una hoja de wasabi. Para los amantes de los sabores afrutados, por su parte, proponen el cóctel Omotesando, una opción perfecta gracias a el licor de ciruela, Aperol, maracuyá y cava.

Sentir la calma y la paz que se respira dentro del restaurante o en su espectacular terraza, mientras se visualiza la infinidad del mar. Far Nomo es el lugar perfecto para cerrar los ojos, desconectar, pensar y sentir la brisa del mar, pero sobre todo para degustar de una propuesta gastronómica auténtica y con el sello del chef japonés Naoyuki Haginoya.

Sobre Nomo

La andadura empresarial de Nomo nace de la ilusión de una familia de jóvenes emprendedores que en el año 2007 decidieron crear un nuevo concepto de restaurantes japoneses: abriendo así el Restaurante Nomo Gracia. Un concepto fresco e innovador; diferente a lo que existía hasta el momento. Actualmente, el grupo cuenta con tres restaurantes en Barcelona: Nomo Gràcia, Nomo Galvany y Nomo Sarrià, cuatro en la Costa Brava: Far Nomo (ubicado en el Faro de San Sebastián de Llafranc), el Restaurante Jani (único restaurante del grupo de cocina Mediterránea ubicada en el Paseo Marítimo de Llafranc), y Nomo Nàutic (situado en el club Náutico de Sant Feliu de Guíxols) y Nomo Girona (situado en Jardins de la Mercè) y uno en Madrid (Nomo Braganza).

Por último, Nomo también cuenta con una línea de take-away y delivery en Barcelona y Madrid: Nomomoto. Todos ellos comparten las tres bases esenciales del grupo: la continua innovación, un servicio cuidado y la apuesta por la calidad a un precio equilibrado.Nomo destaca también por su marcado carácter social, colaborando con diferentes instituciones y organizaciones benéficas, como Sant Joan de Déu o Nasco Feeding Minds. Asimismo, tiene una política de sostenibilidad que se ve reflejada en productos de su carta como los de pesca sostenible, o en el uso de un packaging en su línea de take away 100% biodegradable.