Yolanda Díaz pide a los sindicatos movilizarse contra la ultraderecha: el mensaje que tensa la precampaña

Yolanda Díaz ha pedido a los sindicatos que se movilicen para evitar que PP y Vox gobiernen. Su llamamiento tensa la precampaña justo cuando los sondeos aprietan.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. La petición directa de una vicepresidenta a los agentes sociales para frenar a dos partidos no tiene precedentes recientes y coloca el debate sindical en el centro de la carrera electoral.

Qué ha dicho exactamente Yolanda Díaz

Durante la inauguración de la nueva sede de UGT en Lleida, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lanzó un mensaje sin matices: "haced lo que tengáis que hacer para que no gobiernen los bárbaros". Con ese término se refirió al Partido Popular y a Vox, a los que describió como una amenaza para la educación, la sanidad pública y el mundo del trabajo.

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La dirigente de Sumar fue más allá y pidió imaginar un escenario con Santiago Abascal como vicepresidente y Alberto Núñez Feijóo al frente del Gobierno. “Pensad lo que harían con la sanidad pública. Pensad lo que harían con el mundo del trabajo”, argumentó. La petición no se limitó a los sindicatos: también se la extendió a la patronal, porque "está en juego la democracia".

Por qué sus palabras agitan la precampaña

El momento no es casual. Con las elecciones generales cada vez más cerca, la movilización del voto se ha convertido en la gran obsesión de los partidos. La llamada de Díaz a los sindicatos rompe la tradicional neutralidad que se les supone y los sitúa como actores políticos activos contra dos formaciones concretas. Es un salto cualitativo respecto a otras campañas.

La referencia a los “bárbaros” es también una respuesta indirecta al ex presidente José María Aznar, quien meses atrás exhortó a "el que pueda hacer que haga" para propiciar un cambio de gobierno. Díaz convierte aquella apelación genérica en una instrucción directa a las centrales sindicales.

La vicepresidenta pide a sindicatos y patronal que actúen contra el PP y Vox, un gesto sin precedentes en plena campaña.

El impacto inmediato es doble: por un lado, UGT y CCOO reciben un mandato público y, por otro, el PP y Vox denuncian una instrumentalización de las instituciones. La frontera entre la acción institucional y la electoral se difumina todavía más, algo que los analistas ya venían advirtiendo.

Un precedente que marca la diferencia

No es la primera vez que un miembro del Gobierno pide el voto contra la derecha, pero sí es inusual que se haga desde la tribuna de un sindicato y pidiendo movilización, no solo sufragio. En 2019, Unidas Podemos ya apeló a la "mayoría social" para frenar a la ultraderecha, pero entonces el discurso se centró en las urnas, no en la acción sindical.

La diferencia ahora es el contexto: la polarización ha subido varios peldaños y los sindicatos se encuentran en una posición delicada. Si aceptan el encargo, corren el riesgo de ser percibidos como un apéndice de Sumar; si lo rechazan, pueden defraudar a una parte de su base. La patronal, por su parte, difícilmente seguirá una consigna que ataca a partidos con los que tiene sintonía en políticas económicas.

De cara a las próximas semanas, conviene seguir la agenda sindical. Cualquier convocatoria de movilización o comunicado conjunto de UGT y CCOO será leído en clave electoral. Y si el PP y Vox responden con un discurso de "sindicatos politizados", la tensión subirá otro grado más.

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