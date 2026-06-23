La Policía Nacional alerta sobre el timo de la llamada perdida desde el prefijo doscientos

Devolver una llamada perdida puede costarte entre 10 y 50 euros en cuestión de segundos. La Policía Nacional lleva meses alertando sobre el repunte de las estafas telefónicas basadas en llamadas cortas desde prefijos internacionales, y los datos de 2026 confirman que el problema va a más, no a menos. El mecanismo es tan sencillo que resulta casi difícil de creer: una llamada de un tono, ningún mensaje, y la trampa ya está tendida.

Lo que muchos usuarios no saben es que no hace falta ni hablar con nadie para que la factura se dispare. En el momento en que devuelves la llamada a una línea de tarificación especial radicada en el extranjero, tu operadora queda obligada legalmente a facturarte la conexión internacional a precio especial. El estafador no necesita engañarte con palabras: solo necesita que pulses el botón verde.

Cómo funciona la estafa que alerta la Policía Nacional

La Policía Nacional describe un patrón que se repite con precisión quirúrgica: sistemas automatizados realizan miles de llamadas por minuto a números españoles, dejando sonar el teléfono durante apenas uno o dos tonos. El tiempo es insuficiente para contestar, pero suficiente para que aparezca la notificación de llamada perdida. Ahí empieza el juego psicológico.

Publicidad

El cerebro interpreta esa llamada perdida como algo pendiente que hay que resolver, especialmente si el número parece importante o urgente. Al devolver la llamada, la víctima se conecta a una línea premium situada en un país con regulación telefónica laxa, donde los operadores locales tienen acuerdos comerciales con los estafadores para repartir los ingresos generados por cada minuto de llamada.

Qué prefijos usa este timo y qué advierte la Policía Nacional

La Policía Nacional y la Guardia Civil han identificado varios prefijos internacionales como principales vectores del Wangiri, la estafa que en japonés significa literalmente "llamar y cortar". Los más habituales en España incluyen el +212 (Marruecos), +225 (Costa de Marfil), +233 (Ghana), +234 (Nigeria) y +355 (Albania), aunque la lista se amplía constantemente porque los delincuentes rotan prefijos para evitar los bloqueos.

Algunos usuarios han reportado facturaciones de hasta 500 euros tras devolver una sola llamada a números con prefijo +212, según denuncias recogidas por medios especializados. Lo más peligroso del Wangiri es que la víctima paga voluntariamente: no hay robo directo, no hay hackeo, no hay vulneración de sistemas. Solo una llamada devuelta que activa un cargo perfectamente legal desde el punto de vista técnico.

El mecanismo que hace tan difícil perseguir este fraude

Los delincuentes que ejecutan el Wangiri rara vez operan desde los países cuyos prefijos utilizan. Emplean infraestructura VoIP distribuida que permite falsificar el número de origen y enrutar la llamada a través de múltiples jurisdicciones simultáneamente, lo que convierte cualquier investigación en un laberinto legal internacional. La Policía Nacional puede recibir la denuncia, pero la detención efectiva de los responsables suele quedar fuera del alcance jurisdiccional español.

Este modelo explica por qué la estafa lleva décadas activa y sigue siendo rentable en 2026: no hay necesidad de robar datos ni vulnerar sistemas, basta con que el usuario llame voluntariamente para que la operadora de destino genere la facturación y reparta comisiones de forma automática. Una arquitectura de fraude técnicamente difícil de perseguir y fácil de ejecutar.

Cómo protegerte: lo que recomienda la Policía Nacional

La Policía Nacional y los expertos en ciberseguridad coinciden en que la mejor defensa es el reconocimiento previo. Estas son las señales y medidas clave:

No devuelvas llamadas de prefijos internacionales que no esperas ni reconoces, aunque suenen una sola vez.

de prefijos internacionales que no esperas ni reconoces, aunque suenen una sola vez. Bloquea el número directamente desde los ajustes de tu móvil en cuanto lo identifiques en el historial de llamadas.

directamente desde los ajustes de tu móvil en cuanto lo identifiques en el historial de llamadas. Revisa tu factura en los días siguientes si ya devolviste la llamada: tienes derecho a reclamar cargos irregulares a tu operadora.

en los días siguientes si ya devolviste la llamada: tienes derecho a reclamar cargos irregulares a tu operadora. Denuncia en policia.es aportando captura del número, fecha y hora de la llamada recibida.

Por qué este timo funciona y cómo te manipula psicológicamente

El anzuelo de la curiosidad

El Wangiri no engaña con argumentos elaborados: explota un mecanismo cognitivo básico. Ver una llamada perdida activa en el cerebro la sensación de que algo urgente ha quedado sin resolver. Esa incomodidad, unida a la posibilidad de que sea algo importante —un médico, un servicio, un familiar— es suficiente para que muchas personas marquen sin pensar. La Policía Nacional advierte que esta reacción instintiva es precisamente la herramienta principal de los estafadores.

Publicidad

El perfil de las víctimas más frecuentes

No existe un perfil único de víctima. Tanto jóvenes habituados al móvil como personas mayores que esperan llamadas de familiares en el extranjero han caído en esta trampa. Las autoridades señalan que los picos de actividad se concentran en períodos festivos, cuando aumenta la probabilidad de que alguien espere una llamada internacional legítima, y durante la noche, cuando la guardia baja y se actúa por inercia.

Qué viene ahora: el Wangiri evoluciona y la Policía Nacional lo sabe

Los organismos europeos de ciberseguridad advierten de que el Wangiri de 2026 ya no es solo una llamada perdida: está mutando hacia variantes que combinan ese primer contacto con mensajes SMS de seguimiento o mensajes de WhatsApp que aumentan la sensación de urgencia. Esta evolución eleva notablemente la tasa de éxito del fraude y complica enormemente su detección por parte de las operadoras.

En este escenario, la Policía Nacional y la Secretaría de Estado de Digitalización trabajan en medidas de bloqueo preventivo a nivel de red, pero la coordinación internacional necesaria avanza despacio. La regla más efectiva sigue siendo también la más simple: si no esperas una llamada internacional y no conoces el número, no lo devuelvas. Una decisión de dos segundos puede ahorrarte un disgusto de varios meses.